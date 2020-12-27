Yılbaşı temalı cerrahi maskelere ilgi yoğun - Son Dakika

YILBAŞI alışverişi listelerinde ilk kez, bu yıl cerrahi maske yer aldı. Yılbaşına özel desenlerle tasarlanan cerrahi maskelere ilgi yoğun olurken, tanesi 2 TL'den alıcı buluyor.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında otellerde eğlenceler yasaklanınca, restoran ve eğlence mekanlarının da kapalı olması nedeniyle vatandaşların birçoğu yeni yıla evlerinde girmek zorunda kaldı. Evde geçirilecek yılbaşı akşamı için alışverişler ise bugünlerde yoğunluk kazandı. Alışveriş listesinin bir kısmını yiyecek ve içecekler kalan kısmını ise süsleme harcamaları oluşturdu.