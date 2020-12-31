Yılbaşı ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık satışlarında artış - Son Dakika

Yılbaşı ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık satışlarında artış

31.12.2020 11:33
Yılbaşı ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık satışlarında artış, System.String[]

Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yılbaşının da bulunduğu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık halinde satışlar arttı.

Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yılbaşının da bulunduğu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık halinde satışlar arttı.

Çanakkale Balık Hali esnafından Recep Ezel, AA muhabirine, son birkaç seneye göre yılbaşına doğru hareketliliğin fazla olduğunu söyledi.

Tezgahlarda bol ve her çeşit balık bulunduğunu belirten Ezel, "Rağbet çok iyi. Vatandaşlar yılbaşında kendi sofralarında balık yapabilirler. Örneğin ahtapot salatası ve kalamarlarını, balığını yapabilirler." dedi.

Cengiz Karagül de yılbaşı akşamı için balık almaya gelen pek çok tüketici olduğunu vurguladı.

Karagül, "Hem o açıdan alışveriş yapan var hem de yaklaşık 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması var. İnsanlar stok yapmak istiyor. Restoranlar ve mekanlar kapalı. Vatandaşlar evlerine kapanıp bir şeyler yiyecekler. Balık da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Haftada bir gün yiyen, 3 gün yemeye başladı." ifadelerini kullandı.

Melih Kayıkçı, Kovid-19 sürecinde sağlıklı gıda tüketiminin öneminin arttığına dikkati çekti.

Bundan dolayı balığın daha çok talep gördüğünü bildiren Kayıkçı, şöyle devam etti:

"Bu yıl tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle herkes kendini korumak istiyor. Vitamin takviyeleri gibi önlemler alıyoruz. Burada besin kaynağı açısından balık çok önemli. Yılbaşı sofraları için balığa ilginin arttığını görüyoruz. Yoğunluk olarak kalamar ve karides geliyor. Herkes yılbaşını evinde geçirecek. O yüzden talep biraz fazla. Vatandaş doğal olduğu için balığa yöneliyor, balığı tercih ediyor. Genellikle sarıkanat, hamsi ve tekir tercih ediliyor."

"Kırmızı et veya hindi yerine balık alıyoruz"

Halde alışveriş yapan vatandaşlardan Yüksel Konuralp, bu yılbaşında kırmızı et veya hindi yerine balığı tercih ettiklerini belirterek, "Yılbaşı için balık alıyoruz. Sağlık açısından düşündük." değerlendirmesinde bulundu.

Köyde yaşadıklarını ve şehir merkezine ara sıra uğradıklarını anlatan Meral Konuralp, hem yılbaşı akşamı için balık aldıklarını hem de diğer işlerini hallettiklerini dile getirdi.

Muhsine Cesur ise balığın hem sağlıklı hem de besleyici olmasından dolayı tercihlerinin deniz ürünlerinden yana olduğunu ifade etti.

Çanakkale Balık Hali'nde levrek, sarıkanat ve mezgitin kilogramı 70, çipura 60, hamsi, tekir ve istavrit 40, zargana 30, karides 50, somon 80, kupa 20 liradan satılıyor.

Çanakkale, Yılbaşı, Hindi, Balık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesi balık satışlarında artış - Son Dakika Ekonomi


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