Yılbaşı yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
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Yılbaşı yoğunluğu devam ediyor

6 saat önce

Yılbaşında aile ve dostlarıyla birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda alışveriş yaptı.

Yılbaşında aile ve dostlarıyla birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda alışveriş yaptı.

Eminönü Meydanı'nda, Mısır Çarşısı'nda kuru yemiş ve hediyelik eşya dükkanlarına giden vatandaşlar, yılbaşı için hazırlıklarını tamamlıyor.

Alışveriş yoğunluğu sebebiyle meydan çevresindeki yollarda trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik polisleri bölgede araç geçişleri ve hatalı parklara müdahale etti.

Güvenlik görevlileri de kuyruklarda sorun yaşanmaması için nöbet tuttu.

Bu arada Bahçekapı'daki Nimet Abla Gişesi'nde ise Milli Piyango bileti satışında yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Yılbaşı yoğunluğu devam ediyor

Yılbaşı, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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