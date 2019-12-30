Yılbaşıların vazgeçilmez hediyesi kestane şekeri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşıların vazgeçilmez hediyesi kestane şekeri - Son Dakika

Yılbaşıların vazgeçilmez hediyesi kestane şekeri

6 saat önce

Kardelen Bursa Kestane Şekeri, yılbaşı hediye paketleri ile marketleri süslüyor.

Yılbaşıların vazgeçilmez hediyesi kestane şekeri, System.String[]

Kardelen Bursa Kestane Şekeri, yılbaşı hediye paketleri ile marketleri süslüyor. Kardelen Bursa Kestane Şekeri Genel Müdürü Mümin Akgün, sağlık açısından da vitamin dolu kestane şekerini ve Bursa'yı dünyaya tanıttıklarını söyledi.


Kardelen Bursa Kestane Şekeri, yeni yıl öncesi hazırladıkları yılbaşı hediyelik paketleri ile Bursa'nın tanıtılmasına da katkı sağlıyor. Akgün, "Bursamızın kültürel ürünü olan kestanemizin çikolatalı kestanemizi yılbaşı hediyesi olarak özel hazırladık. Yılbaşı hediyesi olarak çikolatayı tercih edeceğimize Bursa'nın ürünü kestane şekeri ve çikolatalı kestaneyi tercih etmemiz şehrimizin tanıtımı açısından çok faydalı olacaktır. Resmi daireler, belediyeler, fabrikalar, şirketler, personellerine ve hediye vermek istedikleri yerler için yılbaşında kestane şekerini tercih etmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.


Kestanenin sağlığa da faydası bulunduğunun altını çizen Akgün, "Fosfor, demir gibi vitaminler konusunda zengindir. Çocukların gelişmesinde önemli rol oynar. Sağlık olarak basur ve varislere iyi geldiği söyleniyor. Hediyelik paketlerimizde Bursa'nın tarihi yerlerini, simgelerine yer vererek şehrimizin tanıtımına da katkıda bulunuyoruz. Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini de bu şekilde göstermemiz gerekiyor. Dünyanın 27 ülkesine kestane şekeri ihracatı yapıyoruz. Paris'te düzenlenen SİAL Fuarı'na da katıldık. Fransa Cumhurbaşkanı'na kestane şekeri ikram ettik. Hem Bursa'yı hem de kestane şekerini Fransa'ya tanıtmış olduk. Bildiğiniz gibi Fransızlar kestane şekerinde kendilerinin çok iyi olduklarını söylüyorlar. Bursa'nın kestane şekerinin tadına baktıklarında daha aromatik buldular" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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