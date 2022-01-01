YILBAŞINA 1 METRE KAR VE EKSİ 17 DERECE SOĞUKTA ARIZA GİDEREREK GİRDİLER - Son Dakika

BİTLİS'te elektrik dağıtım şirketinin arıza ekipleri yeni yıla, hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece, kar kalınlığının ise yaklaşık 1 metreyi bulduğu bölgede meydana gelen arızayı gidererek girdi. Dondurucu soğukta enerji nakil hattı direğine tırmanan çalışanlar, arızayı onararak Çalıdüzü köyünün yeni yıla aydınlık girmelerini sağladı.

Bitlis ve çevresi için görev yapan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (VEDAŞ) arıza ekipleri, 2021 yılının son saatlerinde de zorlu koşullarda mesai yapmak zorunda kaldı. Kar yağışı sonrası soğuk havanın etkili olduğu Bitlis'te görev yapan arıza ekibi, merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Çalıdüzü köyünün karanlıkta kaldığı ihbarını alınca hemen harekete geçti.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 17 dereceyi gördüğü bölgeye hareket eden ekip, yolun bir bölümünü araçlarla, diğer bölümünü ise yürüyerek aşmak zorunda kaldı. Ekipler, gecenin karanlığını ellerinde fenerlerle, arızanın yaşandığı bölgeye ulaştı, ardından da dondurucu soğukta enerji nakil hattı direğine tırmanarak arızayı giderdi. Çalıdüzü köyüne elektrik vererek, yeni yıla aydınlık girmelerini sağlayan ekip aynı yolu zorlu koşullarda geri döndü.

Arıza Onarım ve Bakım Koordinatör Mühendisi Yunus Ağır, VEDAŞ olarak 2021 yılının son saatlerinde gelen bir ihbar üzerine Çalıdüzü köyünün elektrik sorununu giderdiklerini söyledi. 7 gün 24 saat görev yaptıklarını anlatan Ağır, "2022'ye bizler sahada giriyoruz. Tüketicilerimize sağlıklı ve kesintisiz bir enerji vermek için çalışıyoruz. Yeni yılın tüm Türkiye'ye sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Arıza Onarım ve Bakım Personeli Harun Reşit Arslan ise vatandaşların sorunlarını giderdikleri için mutlu olduklarını belirterek, 'Yılbaşı gecesindeyiz. İnsanlar eğlenirken, bizler de onlara kesintisiz enerji vermek için çalışıyoruz. Çalıdüzü köyümüzün sorununu da zorlu doğa koşulları ve soğuk havaya rağmen giderdik" diye konuştu.