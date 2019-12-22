Yılbaşına 9 gün kala Kandıra hindisine yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşına 9 gün kala Kandıra hindisine yoğun ilgi - Son Dakika

Yılbaşına 9 gün kala Kandıra hindisine yoğun ilgi

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere yılbaşı öncesi talep arttı.

Yılbaşına 9 gün kala Kandıra hindisine yoğun ilgi, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen hindilere yılbaşı öncesi talep arttı.


Kandıra ilçesinde çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen siyah hindilere yılbaşına 9 gün kala otel, restoranlar ve marketler büyük talep gösteriyor. Yaklaşık 8 ayda kesilebilir hale gelen Kandıra hindisinin kilosu 35 TL'ye satılıyor. Ağırlıkları 5-10 kilogram arasında değişen hindiler, 350 TL'ye kadar alıcı bulabiliyor.


Son günlerde hindilere gelen ilginin arttığını belirten hindi çiftliği sahibi Tuncay Levent, "Hindilerimiz meralarda gezerek beslenmektedir. Mısır, buğday, ayçiçeği gibi doğal ürünler de vermekteyiz. Hindilerimize talep çok fazla. Müşterilerimizi memnun etmek bizlere gurur veriyor. İlçemizin önemli değerlerinden biri olan bu Kandıra hindisinin lezzeti farklıdır. Ortalama hindilerimizin kilosu kesilmiş halde 5-10 kilogram arasında değişmektedir. Kesilmiş şekilde kilosunu 35 TL'ye satmaktayız" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakkal borçlarını ödüyor, kapı altından bin TL bırakıyor! Robin Hood bu kez Üsküdar'daydı
(Özel) 'Ruam' hastalığı otel rezervasyonlarını iptal ettirdi 100 milyon dolarlık kamp! 2 bin 500 takım gelecek Kim Milyoner Olmak İster'de kendinden emin yarışmacı ikinci soruda elendi

Son Dakika Haberleri
17:31 Çanakkale-küçükkuyu'da dev dalgalar sahili dövdü - Son Dakika
17:30 Suriye'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu (3) - Son Dakika
17:30 Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı - Son Dakika
17:26 Gümüşhane'de yolcu otobüsünde 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
17:23 İnegöllüler Doğu Türkistan için yürüdü - Son Dakika
16:49 Boğaz'da bu kadar da olmaz denilen görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 17:35:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşına 9 gün kala Kandıra hindisine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]