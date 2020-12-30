Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum - Son Dakika

Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum

30.12.2020 19:26

Yeni yılın son günlerinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim'e akın etti.

Yeni yılın son günlerinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşunca caddeye girmek isteyenler girişteki noktada bir süre bekletildi. Zabıta ekipleri de yeni yıl öncesi caddedeki iş yerlerinde maske ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Yeni yıla bir gün kala, havanın güneşli olmasını fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Taksim ve İstiklal Caddesine akın etti. Yeni tip Korona virüsle mücadele kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca önceden belirlenen düzenlemeye göre cadde boyunca aynı anda 7 bin kişinin bulunabileceği duyurulmuştu. Yoğunluğun her geçen dakika arttığını gören ekipler de bu nedenle caddede bulunan kişi sayısını belirlemek için insansız hava araçlarıyla alanı kontrol etti. Cadde girişinde bir süre bekletilen vatandaşlar yoğunluğun azalmasıyla kademeli olarak içeri alınmaya başlandı.

ZABITA YILBAŞI ÖNCESİ DENETİM YAPTI

Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yılbaşı öncesi iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Caddede bulunan iş yerlerine tek tek giren ekipler, iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına maske, sosyal mesafe bu hijyen kurallarına dikkat etmeleri yönünde hatırlatmada bulundu. İlçe zabıta müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde iş yerlerinin kurallara uyduğu ve tedbirlerini almış olduğu görüldü.

(İHA)

Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum
Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum

İstiklal Caddesi, Yeni Yıl, Zabıta, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılbaşına bir gün kala Taksim'de son durum - Son Dakika


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