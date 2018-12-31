Son Dakika Haberleri: Yılbaşına Dakikalar Kala Taksim Meydanı'nda Coşku Artıyor

Yılbaşına Dakikalar Kala Taksim Meydanı'nda Coşku Artıyor

2 saat önce

Yılbaşına dakikalar kala Taksim Meydanı'nda toplananlar davul zurna eşliğinde eğleniyor.

Yılbaşına Dakikalar Kala Taksim Meydanı'nda Coşku Artıyor, System.String[]
Yılbaşına dakikalar kala Taksim Meydanı'nda toplananlar davul zurna eşliğinde eğleniyor. Çoğunluğunu Arap turistlerin oluşturduğu grup daha sonra İstiklal Caddesi'ne doğru ilerledi. 2019'a dakikalar kala Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık giderek arttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:44 Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel
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