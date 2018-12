Yılbaşına Evde Gireceklere Altın Tavsiyeler

RedBull.com yılbaşını evde geçirecekler için birbirinden etkileyici seçenekleri derledi.

Bir yıl daha geride kalırken, yılbaşını evde geçirmek isteyenler için RedBull.com birbirinden etkileyici ve eğlenceli seçenekleri derledi.

Twitch fenomeni Ninja'nın Times Meydanı'ndan canlı yayınla 12 saatlik oyun maratonu, RedBull TV'den ilham verici bir belgesel, eski anıları canlandıracak belgeseller ve ünlü DJ Kerem Akdağ'ın seçtiği 2018'in beş en iyi parti şarkısı listede yer alıyor.

Yeni yıla Ninja ile Times Meydanı'nda girin

Yılbaşı kutlamalarının sembol mekanlarından New York'taki Times Meydanı'nda bir ilke tanıklık etmek isteyenler Twitch fenomeni Ninja'nın 12 saatlik canlı yayınını seyredebilir. Sürpriz konuklarla Times Meydanı'ndan canlı yayın yapacak olan Ninja, yalnızca Fortnite değil, Battlefield 5, Call of Duty: Black Ops'un BR modu Blackout ve daha başka oyunlar da oynayacak. Ninja'nın canlı yayınını Twitch.com kanalından takip edebilirsiniz.

Kerem Akdağ'ın seçtiği yılın en iyi parti şarkılarını dinle

Yılbaşını evde sevdikleriyle eğlenerek geçirecekler için 2018 Sonar İstanbul festivalinde Red Bull Music sahnesinde yer alan ünlü DJ Kerem Akdağ yılın en iyi beş parti şarkısını seçti. Yaeji- Raingurl ile eğlenceyi başlatan Akdağ, Nachtbraker-Andy ile yeni yıl gecesini ısıtıyor. Kamaal Williams'ın Catch the Loop şarkısıyla caz ezgilerini eve taşıyan Kerem Akdağ, setlerinin olmazsa olmazı bir funk parçası Potatohead People - No Sleep Til MTL ile devam ediyor. Listenin son şarkısı ise Flytones'dan It Is What It Is.

Yeni yıla ilham verici bir hikâye için: Chasing the Record

2019'a ilham dolu girmek isteyenler Redbull TV'nin Chasing the Record belgeselini izleyebilir. Kayak dünyasının kadınlar kategorisinde gelmiş geçmiş en önemli sporcusu olan Lindsey Vonn'un kariyerini konu alan Chasing the Record, RedBull TV adresinden izlenebilir.

Eski günleri anmak için birbirinden özel diziler

Yeni yıla biraz nostalji ile girmek isteyenler, 1990'lara damgasını vuran komedi dizisi Seinfeld izleyebilir, romantizm ile dolup taşmak için How I Met Your Mother maratonu başlatabilirler. Ayrıca yılbaşı eğlencesi denilince tüm dünyada akıllara gelen filmler, Evde Tek Başına, Love ve Zor Ölüm filmi de klasikler arasında yer alıyor.