Yılbaşına Özel Hindinin Kilosu 20 Lira

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Asgari Ücretin Ardından AGİ de Belli Oldu

Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 Bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz