Yılbaşına özel satacaklardı, Ankara Narkotik ekipleri yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşına özel satacaklardı, Ankara Narkotik ekipleri yakaladı - Son Dakika

Yılbaşına özel satacaklardı, Ankara Narkotik ekipleri yakaladı

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya gönderilen skuterin selesinin altında yılbaşı kutlamaları için satılması planlanan uyuşturucu skunk maddeyi ele geçirdi.

Yılbaşına özel satacaklardı, Ankara Narkotik ekipleri yakaladı, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya gönderilen skuterin selesinin altında yılbaşı kutlamaları için satılması planlanan uyuşturucu skunk maddeyi ele geçirdi.


Yılbaşı öncesinde artırılan tedbirler çerçevesinde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya bir otobüsün bagaj kısmında yollanan skuterin sele kısmında uyuşturucu skunk madde ele geçirdi. Yılbaşı kutlamaları için satmayı planlayan K.S ve H.C.Ç isimli zanlılar skuterle birlikte yakalanarak emniyete götürüldü.


Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aralık ayının son haftasında yaptığı çalışmalarda 199 kişiyi yakaladı, 7 kilo 200 gram skunk ve 2 kilo esrar ele geçirdi. Yakalan bu zanlılardan 37'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Yılbaşı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
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