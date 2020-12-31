Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk - Son Dakika

Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk

31.12.2020 17:03

Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk Tıka basa dolu dükkanda alışveriş için birbirleriyle yarıştılar Kocaeli'de yılbaşı gecesi öncesinde kuruyemişlerde uzun kuyruklar oluştu.

Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk

Tıka basa dolu dükkanda alışveriş için birbirleriyle yarıştılar

KOCAELİ - Kocaeli'de yılbaşı gecesi öncesinde kuruyemişlerde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe unutulurken, vatandaşlar tıka basa işyerlerinde birbirleriyle yarıştı.

Kocaeli'de yeni yıla saatler kala vatandaşlar sokaklara akın etti. Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde caddeler insanlar ile dolup taştı. Sokaklarda vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sokak, cadde ve marketlerin önü alışveriş yapan vatandaşlarla doldu. İşyerlerinin içinde kalabalık görüntüler ortaya çıkarken, sosyal mesafe adeta unutuldu.

Ortaya ise utandıran görüntüler çıktı.

Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk
Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk
Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk
Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk
Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk
Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk
Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılbaşına saatler kala kuruyemişçilerde yoğunluk - Son Dakika


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