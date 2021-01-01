Yılbaşına saatler kala kuru yemişçilerde endişelendiren görüntüler - Son Dakika

Yılbaşına saatler kala kuru yemişçilerde endişelendiren görüntüler
01.01.2021 00:07
Kocaeli'de yılbaşı gecesi öncesinde kuru yemişlerde uzun kuyruklar oluştu.
Kocaeli'de yılbaşı gecesi öncesinde kuru yemişlerde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe unutulurken, vatandaşlar tıka basa iş yerlerinde birbirleriyle yarıştı.
Kocaeli'de yeni yıla saatler kala vatandaşlar sokaklara akın etti. Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde caddeler insanlar ile dolup taştı. Sokaklarda vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sokak, cadde ve marketlerin önü alışveriş yapan vatandaşlarla doldu. İş yerlerinin içinde kalabalık görüntüler ortaya çıkarken, sosyal mesafe adeta unutuldu. - KOCAELİ
Son Dakika Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti