YILBAŞINA SAATLER KALA TAKSİM'DE HAREKETLİLİK - Son Dakika

YENİ yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Kutlamalar için üst seviyede güvenlik tedbirleri alınırken polis ekipleri maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Yeni yılı Taksim'de karşılamak isteyen binlerce İstanbullu, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturmaya başladı. Turistlerin de uğrak yeri olan Taksim Meydanı'nda bulunan yılbaşı süsleri ile vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

YILBAŞINA DANS EDEREK GİRECEĞİM

Arkadaşları ile yılbaşını Taksim'de geçirmek istediğini dile getiren İlayda Doğan, Çok heyecanlıyım. Taksim çok kalabalık, arkadaşlarımla yemek yiyeceğiz. Yılbaşına dans ederek gireceğiz. Yeni yıldan dileğim ise Beşiktaş'ın şampiyon olması dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ GERÇEKTEN ÇOK İYİ YÖNETİYOR

Mikail Faruk ise, Gerçekten keyifli dakikalar yaşıyoruz. Güvenlik güçlerimiz gerçekten çok iyi yönetiyor. Yeni yıldan beklentim ekonominin daha iyi olması diye konuştu.