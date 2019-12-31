YILBAŞINA SAATLER KALA TAKSİM'DE SON DURUM - Son Dakika
Son Dakika Güncel YILBAŞINA SAATLER KALA TAKSİM'DE SON DURUM - Son Dakika

YILBAŞINA SAATLER KALA TAKSİM'DE SON DURUM

6 saat önce

Semih ÇALIŞKAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ-Gül KABA-Zeki GUNAL-Feridun AÇIKGÖZ-Mertcan ÖZTÜRK-Kubilay ÖZEV-Elif YAVUZ-Harun UYANIK-Halil YILMAZ/İSTANBUL, Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

YILBAŞINA SAATLER KALA TAKSİM'DE SON DURUM, System.String[]

Semih ÇALIŞKAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ-Gül KABA-Zeki GUNAL-Feridun AÇIKGÖZ-Mertcan ÖZTÜRK-Kubilay ÖZEV-Elif YAVUZ-Harun UYANIK-Halil YILMAZ/İSTANBUL,

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Kutlamalar için üst seviyede güvenlik tedbirleri alınırken Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Polis ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne giriş noktalarda üst araması yaptı.

Yeni yılı Taksim'de karşılamak isteyen binlerce İstanbullu, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturmaya başladı. Yerli ve yabancı bir çok turistin uğrak mekanı olan İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bulunan yılbaşı süsleri ile vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------

-Taksim Meydanından genel ve detay görüntüler

-Polis detayları

-Fotoğraf çekilenler

-Işıklandırmalar

-İstiklal Caddesi detayı

-Güvenlik önlemleri

-Çanta ve üst aramaları

-Meydandan görüntüler

-Işıklı platformlardan detaylar


İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havalimanında iki aile arasında 'valiz' kavgası: 3 yaralı
Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız

Son Dakika Haberleri
01:42 Yeni yılın ilk trafik kazası şanlıurfa'da: 2 yaralı - Son Dakika
01:42 Ortaköy'de yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
01:42 Taksim'de yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
01:42 Nişantaşı'nda yeni yıla böyle girdiler - Son Dakika
01:42 İslahiye'de silah sesleriyle yeni yıla girildi - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:42:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YILBAŞINA SAATLER KALA TAKSİM'DE SON DURUM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]