Son Dakika Haberleri: Yılbaşına Saatler Kala Uludağ'da Pistler Havadan Görüntülendi

Yılbaşına Saatler Kala Uludağ'da Pistler Havadan Görüntülendi

1 saat önce

2019'a saatler kala kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da pistler havadan görüntülendi.

Yılbaşına Saatler Kala Uludağ'da Pistler Havadan Görüntülendi, System.String[]
2019'a saatler kala kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da pistler havadan görüntülendi.

2018'in son saatlerinde yeni yıla Uludağ'da girmek isteyen yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine akın etti. Her yaştan kayak tutkunları güneşli bir havada kaymanın keyfini yaşıyor. Otellerde doluluk yüzde 100'lerde seyrederken, kar kalınlığı 75 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığı ise -2 derece olarak belirlendi. Yeni yıla Uludağ'da merhaba demek isteyen tatilcileri otellerde çeşitli eğlenceler bekliyor. Öte yandan pistlerdeki doluluk havadan görüntülendi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:12 Kaynak: İHA

Uludağ, Güncel
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