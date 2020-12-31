Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti - Son Dakika

Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti

31.12.2020 15:45

Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti Tezgahlarda lüfer yok denecek kadar az Çanakkale'de, yeni yıla saatler kala vatandaşlar soluğu balıkhanede aldı.

Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti

Tezgahlarda lüfer yok denecek kadar az

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, yeni yıla saatler kala vatandaşlar soluğu balıkhanede aldı. Genellikle yılbaşı hindisinin tercih edildiği yılbaşında bu kez omega-3 açısından değerli olan balık tercih edildi.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, şu sıralar bereketli günler yaşıyor. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşlar balığı tercih ediyor.

Aralık ayında havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Çanakkale'de yüksek oranda tüketilen balık da oldukça yoğun ilgi görüyor. Yılbaşına saatler kala vatandaşlar da akşam yemeği tercihi balıktan yana kullanıyor.

Yılbaşı nedeniyle satışların sabah saatlerinde arttığını kaydeden Balıkçı Şevket Değirmencioğlu " Balık satışlarımız sabah saatlerinden itibaren çok yoğun geçiyor. Malum yılbaşı, ilerleyen saatlerde de daha da bir yoğunluk olacak gibi görünüyor. Bu sene palamut, sarıkanat ve çinekop bol oldu. Yılbaşında hindi tüketiliyor ama balık biraz daha faydalı. Omega-3 ve bağışıklık sistemi bakımından daha kuvvetli. Biraz hava estikçe balık az miktarda çıktı. Balık fiyatları; olta sarıkanatlar 80 lira, ince sarıkanatlar 70 lira, Karadeniz hamsisi 35 lira, deniz levreği 70-80 lira civarında, kültür çipuraları 50, deniz çipuraları ise 80- 100 lira arası değişiyor. Bu sene lüfer yok. Lüfer çok nadir çıkıyor. Lüfere göre sarıkanat ve çinekop daha yoğun oluyor" dedi.

Balıkçı Melih Kayıkçı ise; "Tezgahlar canlı ve hareketli. Vatandaşta bu yılbaşında evde olacağından dolayı, balığa talep oldukça fazla. Sabahtan yoğunluk oldu ama esas yoğunluğu öğleden sonra bekliyoruz. Balık fiyatları biraz yüksek, havaların esmesinden dolayı balık az çıkıyor. Lüfer yok denecek kadar az. Günde 3-5 tane lüfer geliyor, onun da kilosu 160 liradan satılıyor" diye konuştu.

Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti

Balıkçılık, Çanakkale, omega 3, Balık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılbaşına saatler kala vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti - Son Dakika Ekonomi


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