YILBAŞINA SAYILI GÜNLER KALA, MARKETLERDEKİ FAHİŞ FİYATLARA DENETİM - Son Dakika

Yılbaşına sayılı günler kala, Kartal Zabıta ekipleri market ve süpermarketlerdeki fahiş fiyatları ve satılan yılbaşı ürünlerinin halk sağlığına uygunluğunu denetledi.

Zabıta ekipleri tarafından Kartal'da market ve süperketlere denetim yapıldı. Yılbaşına sayılı günlerin de kalmasıyla temel ürünlerdeki fiyatlar incelendi. Etiket ve kasa fiyatı arasındaki farklar da tek tek kontrol edildi. Kartal Belediyesi Zabıta Müdürü Özgür Polat, son günlerde kamuoyunda fahiş fiyat artışının öne çıktığını belirterek 'Bugün de bu durumu önlemek adına buradayız. Vatandaşın temizlikten temel gıda gibi neye ihtiyacı varsa hepsinin fiyat denetlemesini gerçekleştirdik. Devamlı şekilde bunu gerçekleştiriyoruz da. Herhangi bir sorun olduğunda ise hemen Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriyoruz' açıklamasını yaptı.

'10 BİN 900 LİRA PARA CEZASI'

Ürünlerdeki fiyat artışı, etiketle kasa arasındaki fiyat farkı, ürünlerin gramajlarını, son kullanma tarihlerini ve buna benzer bütün detayları incelediklerini vurgulayan Özgür Polat, 'Bugünkü yaptığımız denetimlerde herhangi kötü bir durumla karşılaşmadık. Ancak sorun olduğunda marketlere her bir ürün için 10 bin 900 lira para cezası veriliyor' dedi.

'ETİKET VE KASA FİYATI FARKLI OLUYOR, MAĞDURUZ'

Dolar yükseldiğinde marketlerdeki fiyatların da hemen yükseldiğini ancak düştüğünde ise fiyatların düşürülmediğini belirten 44 yaşındaki Asiye Dandan ise 'Bazı marketlerde de etiket fiyatı ile kasadaki fiyatlar farklı oluyor. Bu durumdan da mağduruz. Bu yüzden gereken denetimler sürekli sıkı şekilde yapılsın' diye konuştu.