Yılbaşında 1 milyon tatilci

AKDENİZ ve Ege sahilleri, kayak merkezleri, İstanbul ve Kıbrıs'taki oteller, bu yılbaşında en yüksek doluluk oranlarına ulaşacak. 1 milyona yakın kişinin tatile çıkması beklenen yılbaşında en büyük ilgi, ünlü sanatçıların akın ettiği Kıbrıs'a oldu.

Yılbaşında bu yıl 1 Ocak resmi tatil günü çarşambaya denk gelmesiyle birçok tatilci, pazartesi ve salı günlerini hafta sonu ile birleştirerek, 5 günlük tatil programı yaptı. Turizm sektörü temsilcilerine göre Türkiye genelinde 1 milyona yakın kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu yılbaşında ünlüler, en çok Kıbrıs otellerinde sahnede olacak.

KIBRIS'A SANATÇI AKINI

Sadece uçak fiyatlarının 3 bin lirayı bulmasına rağmen sanatçılı programları nedeniyle Kıbrıs'a ilginin iyi olduğu kaydedildi. Tarkan, Sibel Can, Volkan Konak, Linet, Murat Boz, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Fatih Ürek, Hakan Altun, Gülşen, Yıldız Tilbe, Aşkın Nur Yengi, Selami Şahin, Bülent Ersoy, Hadise, Seda Sayan, Zara, Funda Arar, Murat Dalkılıç gibi birçok sanatçı, Kıbrıs'ta yılbaşı tatil dönemine konserleriyle renk katacak.

BEŞ GÜNLÜK TATİL PROGRAMI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt içinde yılbaşı tatiline yönelik talebin önceki yıllara paralel seyrettiğini söyledi. Yılbaşının salı gününe denk geliyor olması nedeniyle hafta sonuyla birleştirilerek 5 günlük tatil programları yapıldığını belirten TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, hem yurt içi hem yurt dışı en çok talep gelen bölgeler hakkında bilgi verdi.

SAHİLLERDE ANTALYA İLK SIRADA

İstanbul, Ankara gibi metropollere yakın Abant, Sapanca, Bursa gibi destinasyonlar ve Afyonkarahisar, Yalova ile Denizli'deki termal tesislerin öne çıktığını söyleyen Bağlıkaya, kıyılarda ise Antalya'nın ön plana çıktığını dile getirdi. Bağlıkaya, "Açık olan tesislerde iç pazar rezervasyonları iyi gidiyor. Kıyılarda mevcut kapasitenin yüzde 35'e yakını bu dönemde açık ve yurtdışından da Antalya'ya talep devam ediyor. Bölge otelleri Aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yurt dışından da talep alıyor. Otellerde yüzde 90'ın üzerinde doluluklar var. Özellikle Belek yoğun talep alıyor" dedi.

KAYAK MERKEZLERİ DOLUYOR

Sanatçılı ve sanatçısız otellerde fiyatların değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Bağlıkaya, kayak merkezlerinde ise en önemli destinasyon Uludağ'ın yüzde 90 üzeri, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya'nın yüzde 100 doluluğa doğru gittiğini kaydetti. Kayak merkezleri otellerinde kişi başı günlük fiyatların 1000 liraya yakın olduğunu da belirten Bağlıkaya, kültür turlarında ise yüksek doluluğa ulaşan Kapadokya'da talebin yüzde 80'e yakınını iç pazar payının oluşturduğunu, fiyatların gecelik 150 Euro civarı olduğunu kaydetti.

KUZEY IŞIKLARINI GÖRMEYE GİDİYORLAR

Yeni yıla yurtdışında girecek olanların ise Roma, Paris, Belgrad, Kiev gibi şehirlerin yanı sıra, bu yıl Finlandiya'da kuzey ışıklarının gözlemlendiği Lapland'a yönelik ilginin dikkat çekici olduğunu söyledi. Bağlıkaya, "Ayrıca Dubai, Tayland, Balkanlar, İtalya turları tercih ediliyor. Kıbrıs ise her zamanki gibi gözde bölgelerden biri. Sanatçı programlı oteller talep görüyor ve neredeyse bütün otellerde program var. Fiyatlara bakıldığında yurt içinde 500 TL'den 2 bin TL'ye kadar, yurt dışında ise 2-4 gece paket turlar 2 bin 500- 8 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.

SON DAKİKA TATİLCİLER BEKLİYOR

Kayak bölgelerinde karla birlikte iyi talep oluştuğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, kar yağışının devam etmesi halinde kayak bölgelerine ilginin artacağını kaydetti. Yılbaşına yaklaşık iki hafta süre olduğunu ve iç pazarda son dakika hareketlenmesi beklediklerini belirten Ayık, Kıbrıs ve Antalya'da sanatçılı otellerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Ayık, Antalya'ya bu ayın ikinci haftasından itibaren Avrupa ve Rusya'dan da hareketlilik yaşandığını belirterek, "Özellikle Kundu, Belek gibi bölgelere Rus ve Almanların ilgisi var. Alanya, Manavgat, Kemer gibi bölgelerde açık olan tesislerin çoğu dolu" dedi.

1 MİLYONA YAKIN TATİLCİ VE YÜZDE 100 DOLULUK

Türkiye geneli otellerde üyesi bulunan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yılbaşına yönelik ilgi ve rezervasyonların gayet iyi olduğunu belirtti. Atmaca, "Rezervasyonları almaya devam ediyoruz. Özellikle sanatçılı otellere büyük ilgi var. Avrupa ve Rus pazarında da rezervasyonlarımız geçen senelere göre daha iyi. Çok az yer kaldı, tüketicinin de acele etmesi gerekiyor. Türkiye geneli olarak da ciddi hareketlilik var. 1 milyona yakın yurt içi ve yurt dışı tatilci olacağını öngörüyoruz. Yılbaşında bütün otellerin yüzde 100 dolu olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

KAYAK MERKEZLERİNDE KAYAK BAŞLADI

Kayak merkezlerinde rezervasyonların iyi gittiğini belirten Uludağ Kayak Merkezi'ndeki Beceren Hotel sahibi ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Haluk Beceren, kayak merkezlerine ilginin kar durumuyla bağlantılı olduğunu söyledi. Erken rezervasyon döneminde yüzde 50'nin üzeri satış yapıldığını, kar yağmaya devam ederse yılbaşında doluluğun yüzde 100'e ulaşacağını belirten Beceren, "Erzurum, Sarıkamış ve Kayseri'de kayak başladı. Uludağ ve Kartalkaya'da bazı pistlerde kayak yapılabiliyor. Buralarda da tüm pistlerin açılması için kar yağması gerekiyor. Hava durumu da kar yağışını gösteriyor" dedi.

1.5 AYLIK YILBAŞI PROGRAMI

Antalya'nın Belek bölgesinde dünyanın en büyük tema parklarından biri olan The Land of Legends'de ise 1.5 aylık yılbaşı programı hazırlandı. Yılbaşı için çok yüksek talep aldıklarını belirten Genel Müdür Çetin Pehlivan, "Geçen sene yılbaşı döneminde 20 bine yakın misafirimiz olmuştu. Bu yıl da 31 Aralık gecesi düzenlenecek programlarımıza 20 binin üzerinde katılım bekliyoruz. Antalya'nın en alternatif, en renkli yılbaşı dönemi The Land of Legends'de gerçekleşiyor. Kutlama programımız 1 Aralık'ta başladı ve 15 Ocak 2020'ye kadar 45 gün sürecek. 45 gün boyunca gündüz ve akşam programlarıyla yine unutulmaz anlar yaşatıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden misafir yılbaşı için The Land of Legends'i tercih ediyor. Türkiye'nin en özel yeni yıl marketi de kuruldu" diye konuştu.