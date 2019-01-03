Son Dakika Haberleri: Yılbaşında 286 Bin TL Ceza

Yılbaşında 286 Bin TL Ceza

58 dakika önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında 28'i alkollü olmak üzere toplamda 735 sürücüye 286 bin TL ceza kesildi.

Yılbaşında 286 Bin TL Ceza, System.String[]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında 28'i alkollü olmak üzere toplamda 735 sürücüye 286 bin TL ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan trafik denetimlerinde, 3 bin 869 araç kontrol edildi. 28'i alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplam 735 araç sürücüsüne 286 bin 177 TL idari para cezası uygulanarak, 52 araç trafikten men edilerek 29 sürücü belgesi geri alındı.

Ayrıca 2018 yılının son haftasında yapılan okul servis araçları denetimlerinde, il genelinde 428 servis aracı kontrol edildi. Kusurlu görülen 54 araç ve sürücüsüne toplam 12 bin 584 TL idari para cezası uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa
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