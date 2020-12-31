Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor - Son Dakika

Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor

31.12.2020 21:21

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 890 uygulama noktasında trafik denetimi yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 890 uygulama noktasında trafik denetimi yapıldığını bildirdi.

Erdil, Aksaray'da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek, Vali Hamza Aydoğdu'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda, kara yollarında yoğunluğun olacağı zamanlarda sahaya çıktıklarını belirten Erdil, kendisinin de bu kapsamda Aksaray'a geldiğini aktardı.

Sahada denetim yapan güvenlik güçlerine moral verdikleriniz, motivasyonlarını artırdıklarını ifade eden Erdil, şunları söyledi:

"Bugün malumunuz yılbaşı. Hep beraber 2021'e hazırlanıyoruz. Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere, tüm bakanlık yetkilileri de başka yerlerde. Yılbaşında 3 bin 890 uygulama noktasında denetimler yapılmakta. Polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik ekiplerimizle hep beraber, vatandaşımızın güvenliğini sağlamak, yılbaşında oluşabilecek risklerin önlenebilmesi için görev başındayız. Ben bu çerçevede arkadaşlarla beraber Aksaray'a geldim. Buradan da Konya'ya geçeceğiz. Valilerimizle, alanlarda görev yapan kolluk kuvvetlerimizi yerlerinde, uygulama noktalarında ziyaret edeceğiz. Bu vesileyle 2021 yılının ülkemize, vatandaşlarımıza ve topyekün tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yaşadığımız bu salgın sorunundan da kurtulmamız için dua ediyorum."

Açıklamanın ardından Erdil ve Vali Aydoğdu, araç sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor
Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor
Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor
Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor
Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor
Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor
Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor
Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor
Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor

Süleyman Soylu, Yılbaşı, Aksaray, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yılbaşında 3 bin 890 noktada trafik denetimi yapılıyor - Son Dakika


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