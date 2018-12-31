Son Dakika Haberleri: Yılbaşında 335 Polis Görev Yapacak

Yılbaşında 335 Polis Görev Yapacak

1 saat önce

Niğde'de vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için gerekli tedbirler alındı.

Yılbaşında 335 Polis Görev Yapacak, System.String[]
Niğde'de vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için gerekli tedbirler alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde'de yılbaşı akşamı 335 polisin görev yapacağını söyledi.

Yılbaşı tedbirleriyle ilgili bilgi veren Emniyet Müdürü Cebeloğlu: "Vatandaşlarımızın yeni yıla girerken mevcut olan huzur ve güven ortamının devamı, yılbaşı gecesi olabilecek asayiş olaylarının engellenmesi, suç işlenmesinin önlenmesi,suç şüphelilerinin yakalanması,trafik düzeninin temini amacıyla, alışveriş noktaları,eğlence mekanları genel meydanlar şehir giriş ve çıkışları, şehirlerarası yollarda,mahallelerimizin tamamında, ilçelerimizde, gar ve otobüs terminalinde tedbirler alındı. 8 noktada sabit uygulama noktası, 6 ana caddelerde yaya devriye ve motorize ekipler, mahallerine tamamında motorize ekipler, meydanlarda toplu kuvvet, Hıdırlık bölgesinde kontrol noktası şeklinde tedbirler planlanmış olup, İl merkezinde ve ilçelerimizde toplam 63 ekip ve 335 personel ile yılbaşı tedbirleri alındı. Her türlü suç ve suç şüphelileri ile mücadelemiz kararlılıkla ve kesintisiz devam edecektir" dedi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:38 Kaynak: İHA

Polis, Niğde, Yılbaşı, 3. Sayfa
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