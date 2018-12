Yılbaşında 400 Bine Yakın Güvenlik Personeli Hizmet Verecek

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "300 bin polisimiz var, bunun en az 150 bini sokakta olacak, jandarmanın da 240 bin personelinden en az yarısı sokakta olacak. Bu demektir ki Türkiye'de sahil güvenlik, emniyet teşkilatı ve jandarmadan toplamda 400 bine yakın personel ile 24 saatlik zaman diliminde güvenlik hizmeti verecek." dedi.



Çeşitli programlar için Erzurum'a gelen Uzunkaya, Erzurum Valiliğini ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, her ilin emniyet müdürünün her gün olduğu gibi bugün de sabaha kadar güvenlik unsurlarının denetiminde, başlarında ve yanlarında olacak şekilde Türkiye genelinde çalışan personeli sahada tutacaklarını söyledi.



Uzunkaya, emniyet hizmetlerinin 7/24 365 gün sahada olmayı gerektiren zorunlu ve önemli görev olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Özelikle yılbaşı nedeniyle toplumu germek, huzursuzluk ve kaos yaratmak isteyen birtakım terör örgütlerinin yılbaşından mülhem birtakım hareketlilik ve eylemler içine tevessül ettiklerini biliyoruz. Bu nedenle vatandaşın huzurunu bozacak, rahatını kaçıracak, gerek evde gerekse sokakta yaşamlarını rahatlıkla güven içinde geçirmelerini sağlamak amaçlı her zamankinden daha artı donatılmış güvenlik konsepti ile Türkiye'de tüm arkadaşlarımız görevde olacak. Bu sadece emniyet teşkilatıyla değil, kardeş teşkilatımız jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın da aynı anlayışla görev yağacağı gün olacak."



Erzurum'u çok sevdiğini ve önemsediğini dile getiren Uzunkaya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bölge Jandarma Komutanlığı ziyareti sonrası Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenecek 248 mezun polisin yemin törenine katılacağını aktardı.



Uzunkaya, Erzurum'un güvenli ve huzurlu şehir olduğunu vurgulayarak, yeni yılda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hakkari'de, bakan yardımcılarının farklı ilerde, kendisinin ise doğunun en özel ve güzel şehri Erzurum'da olacağını anlatarak, "İnşallah 2019 yılı 2018 yılından daha müreffeh, daha güzelliklerin yaşandığı yıl olur. 300 bin polisimiz var, bunun en az 150 bini sokakta olacak, jandarmanın da 240 bin personelinden en az yarısı sokakta olacak. Bu demektir ki Türkiye'de sahil güvenlik, emniyet teşkilatı ve jandarmadan toplamda 400 bine yakın personel ile 24 saatlik zaman diliminde güvenlik hizmeti verecek." diye konuştu.



Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, emniyet teşkilatı olarak yeni yılda Türkiye'nin 81 vilayetinde sokakta olacaklarını dile getirerek, 2018 yılının ülke açısından genel itibarıyla son derece huzurlu geçtiğini kaydetti.



Türkiye'nin en huzurlu illerinden birisiyiz"



Erzurum Valisi Okay Memiş de yılın son gününde Genel Müdür Uzunkaya'yı kentte ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu ifade ederek, "Erzurum konum itibarıyla stratejik illerinden birisi. Doğu ve Anadolu'nun açılış kapısı olarak değerlendiriyoruz. Emniyet teşkilatımızla Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli illerinden birisiyiz." dedi.

