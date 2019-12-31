Yılbaşında 6 bin 500 polis görev başında olacak - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşında 6 bin 500 polis görev başında olacak - Son Dakika

Yılbaşında 6 bin 500 polis görev başında olacak

6 saat önce

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursalıların yeni yıla güven ortamında girebilmeleri için 6 bin 500 personeli görevlendirdi.

Yılbaşında 6 bin 500 polis görev başında olacak, System.String[]

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursalıların yeni yıla güven ortamında girebilmeleri için 6 bin 500 personeli görevlendirdi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmelerini sağlamak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alındı. Alınan tedbirler kapsamda, yılbaşı gecesi saat 18.00 ile 06.00 saatleri arasında, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, Cumhuriyet Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Kozahan olmak üzere, metro istasyonları, eğlence ve alışveriş merkezlerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapılacaktır. Toplam 6 bin 500 personel görevlendirilirken, vatandaşlar da ihbar ve şikayetleri için '155 Polis İmdat' veya '112 Acil Çağrı Merkezi' hattını kullanabilecek. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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