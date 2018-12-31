Yılbaşında Ağaç Kesme, Fidan Dik

"Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla Muğla'da vatandaşlara 2 bin 19 fidan dağıtıldı.

"Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla Muğla'da vatandaşlara 2 bin 19 fidan dağıtıldı.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce Sınırsızlık Meydanı'nda ağaç kesmek yerine fidan dikilmesi için bilgi aktarıldı ve ücretsiz fidan dağıtıldı.



Fidanın nasıl dikilmesi gerektiğinin, uzman personelce aktarıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.



Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fidan Dik Orman Olsun, Yaşanacak Yurdun Olsun" kampanyasıyla Muğla'da fidanların dağıtımına başladıklarını söyledi.



Fidan dağıtımına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Demirci, "Yaklaşık 1 saat içinde 2 bin 19 fıstık çamı, hünnap, badem, ceviz, kestane ve kara selvi fidanı dağıttık. İsteyen vatandaşlara da yine fidan vermeye devam edeceğiz." dedi.



Demirci, fidanların Muğla'nın Menteşe ilçesi ile Marmaris ve Fethiye ilçelerinde dağıtımının yapıldığını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak bugün vatandaşlara 20 bin fidan dağıtacaklarını kaydetti.



Fidan dikim mevsimi olduğu için vatandaşın bahçelerine dikebileceğini vurgulayan Demirci, amaçlarının çevre bilincini artırarak ağaç sevgisini aşılamak olduğunu dile getirdi.



Etkinlikte doğadan toplanarak hazırlanan ada çayı, dağ çayı, kekik dağıtımı da yapıldı.

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