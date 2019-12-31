Yılbaşında ağaçlar çocuklar için süslendi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yılbaşında ağaçlar çocuklar için süslendi - Son Dakika

Yılbaşında ağaçlar çocuklar için süslendi

6 saat önce

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda bulunan çam ağaçları, çocukları mutlu etmek için süt, çikolata gibi yiyeceklerle süslendi.

Yılbaşında ağaçlar çocuklar için süslendi, System.String[]

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda bulunan çam ağaçları, çocukları mutlu etmek için süt, çikolata gibi yiyeceklerle süslendi.


Eskişehir Çevre yolunda bulunan akaryakıt istasyonunda yılbaşı için bir etkinlik yapıldı. Çocukları mutlu etmek için istasyonda bulunan çam ağaçları süslendi. Ağaçlara tek tek çeşitli hediyeler asan çalışanlar, çocukların mutlu olmasını sağladı. Çikolatadan süte kadar birçok yiyeceğin bulunduğu ağacın yanına gelen çocuklar, dilediklerini alarak benzin istasyonundan mutlu ayrılıyor.


"Çocuklardan çok mutlular"


Akaryakıt istasyonu Müdürü Gönül Ünel, "Biz bu tarz özel günlerde her türlü aktiviteye açık bir bayiyiz. Yılbaşında da çocukları mutlu etmek istedik. Günleri güzel geçsin diye böyle bir şey yaptık. Çocuklardan çok mutlular. Onlar böyle mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Yaklaşık 2-3 gün devam etmeyi düşünüyoruz. Buranın hazırlanması, ışıklandırılması, hediyelerin ağaçlara yerleştirilmesi iki günümüzü aldı yaklaşık. Biz bu işi yaparken çok heyecanlıydık, çok eğlendik. Umarım onlar da eğlenirler" ifadelerini kullandı.


"Çok güzel bir etkinlik"


Akaryakıt almak için çocuğu ile birlikte istasyona gelen İsmail Kaplan, çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "Çok güzel bir etkinlik. Bu şekilde çocuklara hediye verilmesi ve onların onore edilmesi güzel bir şey. Bu tarz etkinliklerin yapılmasını diliyorum. Yılbaşında bir şey yapmayı planlamıyorum. İnşallah 2019'dan daha hayırlı geçer. Tek temennimiz o" dedi.


İsmail Kaplan'ın oğlu Bilgehan Kaplan ise, "Bence çok güzel bir şey, teşekkür ederiz. Artık çok güzel şeylerin olmasını istiyorum. Çok güzel etkinlikler yapılsın" diyerek mutluluğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yılbaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yıl başı eğlenceleri cep yakıyor! Evde kutlamak bile 100 lira
Milli Piyango'nun 2019 talihlisi hala ortaya çıkmadı! Saat 17.00'ye kadar vakti var Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri

Son Dakika Haberleri
16:18 2 Dakikada Türkiye Gündeminde 2019'un Özeti - Son Dakika Haber
16:18 Kırıkkale'de öğrencinin hayvanlar için mama talebini belediye karşıladı - Son Dakika Haber
16:16 İçişleri Bakanlığınca 2019'da düzenlenen operasyonlarda, 134'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam... - Son Dakika Haber
16:10 Sokakta bulduğu çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisi ödüllendirildi - Son Dakika Haber
16:08 Kamyon sürücülerini korkutan yol - Son Dakika Haber
16:05 Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika Haber
15:30 Aydın'da 45 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 kişi yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 16:29:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşında ağaçlar çocuklar için süslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]