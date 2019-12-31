Yılbaşında ağaçlar çocuklar için süslendi - Son Dakika

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunda bulunan çam ağaçları, çocukları mutlu etmek için süt, çikolata gibi yiyeceklerle süslendi.



Eskişehir Çevre yolunda bulunan akaryakıt istasyonunda yılbaşı için bir etkinlik yapıldı. Çocukları mutlu etmek için istasyonda bulunan çam ağaçları süslendi. Ağaçlara tek tek çeşitli hediyeler asan çalışanlar, çocukların mutlu olmasını sağladı. Çikolatadan süte kadar birçok yiyeceğin bulunduğu ağacın yanına gelen çocuklar, dilediklerini alarak benzin istasyonundan mutlu ayrılıyor.



"Çocuklardan çok mutlular"



Akaryakıt istasyonu Müdürü Gönül Ünel, "Biz bu tarz özel günlerde her türlü aktiviteye açık bir bayiyiz. Yılbaşında da çocukları mutlu etmek istedik. Günleri güzel geçsin diye böyle bir şey yaptık. Çocuklardan çok mutlular. Onlar böyle mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum. Yaklaşık 2-3 gün devam etmeyi düşünüyoruz. Buranın hazırlanması, ışıklandırılması, hediyelerin ağaçlara yerleştirilmesi iki günümüzü aldı yaklaşık. Biz bu işi yaparken çok heyecanlıydık, çok eğlendik. Umarım onlar da eğlenirler" ifadelerini kullandı.



"Çok güzel bir etkinlik"



Akaryakıt almak için çocuğu ile birlikte istasyona gelen İsmail Kaplan, çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "Çok güzel bir etkinlik. Bu şekilde çocuklara hediye verilmesi ve onların onore edilmesi güzel bir şey. Bu tarz etkinliklerin yapılmasını diliyorum. Yılbaşında bir şey yapmayı planlamıyorum. İnşallah 2019'dan daha hayırlı geçer. Tek temennimiz o" dedi.



İsmail Kaplan'ın oğlu Bilgehan Kaplan ise, "Bence çok güzel bir şey, teşekkür ederiz. Artık çok güzel şeylerin olmasını istiyorum. Çok güzel etkinlikler yapılsın" diyerek mutluluğunu dile getirdi. - ESKİŞEHİR