Son Dakika Haberleri: Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçlar Yasaklandı

Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçlar Yasaklandı

48 dakika önce

Yılbaşında ağır tonajlı araçlar yasaklandıİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Pazartesi günü ağır tonajlı araçların şehir merkezindeki ilçelere girişinin yasaklandığını açıkladı.

Yılbaşında ağır tonajlı araçlar yasaklandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Pazartesi günü ağır tonajlı araçların şehir merkezindeki ilçelere girişinin yasaklandığını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31.12.2018 Pazartesi saat 08.00'dan 01.01.2019 Salı günü saat 08.00'a kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:30 Kaynak: İHA

Yılbaşı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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