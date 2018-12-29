Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçlar Yasaklandı
48 dakika önce
Yılbaşında ağır tonajlı araçlar yasaklandıİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Pazartesi günü ağır tonajlı araçların şehir merkezindeki ilçelere girişinin yasaklandığını açıkladı.
Yılbaşında ağır tonajlı araçlar yasaklandı
İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Pazartesi günü ağır tonajlı araçların şehir merkezindeki ilçelere girişinin yasaklandığını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer
, Şişli
, Beşiktaş
, Beyoğlu
, Fatih
, Bakırköy
ve Kadıköy
ilçelerinde 31.12.2018 Pazartesi saat 08.00'dan 01.01.2019 Salı günü saat 08.00'a kadar kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:30 Kaynak: İHA
Yeni Yıl Kampanyalarına Beyaz Eşya Damga Vurdu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşında Ağır Tonajlı Araçların Şehir Merkezlerine Girişlerini Yasakladı
Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü
Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı