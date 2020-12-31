Yılbaşında Denizli'de sıkı denetim: 1930 personel görev alacak - Son Dakika

Yılbaşında Denizli'de sıkı denetim: 1930 personel görev alacak

31.12.2020 20:52
Yılbaşında Denizli'de sıkı denetim: 1930 personel görev alacak, System.String[]

Yılbaşı denetimlerinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı toplamda bin 930 personel, 343 ekip görev alacak.

Yılbaşı denetimlerinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı toplamda bin 930 personel, 343 ekip görev alacak. Üst düzey yöneticilerde sahada görevde olacağı belirtildi.

Denizli'de yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Korona virüs tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik, asayiş, terör, trafik, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerinde yapılacağı açıklandı. 31 Aralık 2020 saat 18.00 ile 1 Ocak saat 08.00 arasında Denizli'de 343 ekiple yapılacak denetimlerde bin 500 emniyet, 430 jandarma, personeli olmak üzere toplam bin 930 kolluk personeli görev alacak. İl Jandarma Komutanlığına bağlı 90 ekip, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 253 ekip sahada olacak.

Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontrollerin yapılacağı açıklandı.

Tedbirler GAMER üzerinden takip edilecek

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ve GAMER Başkanı Hakan Kafkas, ülke genelinde alınan tedbirlere dair uygulamaların ve genel durumu Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden takip edileceği belirtildi. - DENİZLİ

Yılbaşında Denizli'de sıkı denetim: 1930 personel görev alacak
Yılbaşında Denizli'de sıkı denetim: 1930 personel görev alacak
Yılbaşında Denizli'de sıkı denetim: 1930 personel görev alacak
Yılbaşında Denizli'de sıkı denetim: 1930 personel görev alacak
Yılbaşında Denizli'de sıkı denetim: 1930 personel görev alacak

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Yılbaşı, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşında Denizli'de sıkı denetim: 1930 personel görev alacak - Son Dakika


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