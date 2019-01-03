Son Dakika Haberleri: Yılbaşında En Çok Seyahat Arkadaşı Arayan Ülke Türkiye

Yılbaşında En Çok Seyahat Arkadaşı Arayan Ülke Türkiye

1 saat önce

Online tanışma ve seyahat arkadaşı bulma uygulaması Travel Club, yılbaşı gecesine özel en çok seyahat arkadaşı arayan ülkeleri belirledi.

Yılbaşında En Çok Seyahat Arkadaşı Arayan Ülke Türkiye, System.String[]
Online tanışma ve seyahat arkadaşı bulma uygulaması Travel Club, yılbaşı gecesine özel en çok seyahat arkadaşı arayan ülkeleri belirledi. Verilere göre Türkiye, en çok seyahat arkadaşı arayan ülke olurken, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri de sıralamadaki yerlerini aldı.

Online tanışma ve seyahat arkadaşı bulma uygulaması Travel Club, yılbaşında en çok seyahat arkadaşı arayan ülkeleri belirledi. Verilere göre; uygulama içerisinde seyahat planı ekleyerek seyahat arkadaşı arayan ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye'yi İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Şimdiye kadar 250 bin aktif kullanıcıya ulaşan ve seyahat etmeyi seven insanları buluşturmayı amaçlayan uygulamada yılbaşı günü aralarında en çok seyahat yapılacak ilk 5 ülke çifti Türkiye- Rusya, Türkiye- Ukrayna, İtalya- Rusya, BAE- Rusya ve BAE- Ukrayna şeklinde sıralandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:04 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Türkiye, Güncel
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