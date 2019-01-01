Yılbaşında Herkes Eğlenirken Onlar Çalıştı

Yılbaşında herkes eğlenirken onlar çalıştıYOZGAT - Yozgat'ta 2019 yılına vatandaşlar eğlenerek girerken taksiciler ve belediye temizlik işçileri yeni yıla çalışarak girdi.

Yılbaşında herkes eğlenirken onlar çalıştı



YOZGAT - Yozgat'ta 2019 yılına vatandaşlar eğlenerek girerken taksiciler ve belediye temizlik işçileri yeni yıla çalışarak girdi.

Ülke genelinde yeni yıl coşkusu yaşanırken kimi vatandaşlar ise 2019 yılına çalışarak girmek zorunda kaldı. Yozgat Belediyesi temizlik işçileri mesailerine ara vermeden soğuk havada çöp toplayarak yeni yıla girerken ekmek parası derdinde olan taksiciler ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışarak 2019 yılına girdiler.

Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Duyar, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bazı hizmetlerin gecesi gündüzü, bayramı tatili olmuyor. Belediye temizlik işçilerinin görevleri de bu. Biz yeni yıla da çalışarak giriyoruz. Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 25 araç, 110 personel ile 3 vardiya bu hizmeti vermekteyiz. Amacımız şehrimizi sürekli temiz tutmaktır. Temizlemekten ziyade, temiz tutmak, temiz kullanmak önemlidir, o konuda vatandaşımızdan duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Temizlik işçilerinden Ömer Daştan ise her yılbaşında çalıştıklarını anlatarak, "Bizim için önemli olan ekmek paramızı kazanmaktır. Şehrimizi temizlemek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Taksici esnaflarından Mustafa Ünal da "Biz her zaman olduğu gibi bayram seyran yeni yıl demeden görevimizin başında vatandaşımıza hizmet için buradayız. Çalışıyoruz, rızkımızı bekliyoruz. Yeni yılın tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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