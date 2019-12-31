Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep - Son Dakika

Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep

7 saat önce

ADANA'da yılbaşı gecesini yöresel lezzetlerle kutlamak isteyen çok sayıda kişi, hindi dolması yerine kaburga etinden elde edilen kıymayla yapılan boru ve açma kebabına ilgi gösteriyor.

Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep, System.String[]

ADANA'da yılbaşı gecesini yöresel lezzetlerle kutlamak isteyen çok sayıda kişi, hindi dolması yerine kaburga etinden elde edilen kıymayla yapılan boru ve açma kebabına ilgi gösteriyor.

İlk olarak kebap ustası Yaşar Aydın'ın yaptığı boru kebabı ve açma kebabı, yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi hindi dolmasının alternatifi oldu. Kebapların ününü arkadaşlarından ya da sosyal medyadan duyan çok sayıda vatandaş, yılbaşı gecesi için sipariş verdi.

Yaşar Aydın ise lokantasına üzerinde yerli otomobilin fotoğrafının da bulunduğu 'Hoş geldin 2022' yazılı pankart astı.  Aydın, bu yıl yerli otomobilin seri üretime geçmesi planlanan 2022 yılına atıfta bulunmak istediklerini belirterek, " Türkiye'de o kadar güzel şeyler yapılıyor ki biz de bir yıl fazladan atlayalım, bir an önce aracımıza kavuşalım istedik" dedi.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de boru kebabı ve açma kebabına ilgi gösterdiğini kaydeden Aydın, yılbaşı gecesine siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Aydın, "İnsanlarımız hindiyle yılbaşını geçiriyordu ama artık boru ve açma kebabıyla kutluyorlar. Kaburga etinin zırhla çekilmesiyle elde edilen et, içi boş boruya takılarak lezzeti özel bir yemeğe dönüşüyor. Açma kebabındaysa etler çok sayıda şişin üzerinde pişiriliyor ve daha ince, çıtır oluyor.  Vatandaşlar özel olarak paketlediğimiz bu ürünleri evine götürüp mikrodalgada 1 dakikada ısıtıp, hediye ettiğimiz meşaleyle yılbaşını kutluyor" diye konuştu.


Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına "elçilik binasına yaklaşmayın" uyarısı Aleyna Tilki'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım olay oldu! Takipçileri tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
19:00 Bakan Pakdemirli, Abant'ta vaşak ile 3 şahini doğaya bıraktı - Son Dakika
18:59 Taksim'de yılbaşı hareketliliği - Son Dakika
18:58 Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Arnavutluk ile sınırların kaldırılmasını istiyor - Son Dakika
18:56 A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - ESKİŞEHİR - Son Dakika
18:52 Osmancık'ın eski fotoğrafları takvim oldu - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:23 Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:07:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]