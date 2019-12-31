Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep - Son Dakika

Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep

6 saat önce

ADANA'da yılbaşı gecesini yöresel lezzetlerle kutlamak isteyen çok sayıda kişi, hindi dolması yerine kaburga etinden elde edilen kıymayla yapılan boru ve açma kebabına ilgi gösteriyor.

Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep, System.String[]

ADANA'da yılbaşı gecesini yöresel lezzetlerle kutlamak isteyen çok sayıda kişi, hindi dolması yerine kaburga etinden elde edilen kıymayla yapılan boru ve açma kebabına ilgi gösteriyor.

İlk olarak kebap ustası Yaşar Aydın'ın yaptığı boru kebabı ve açma kebabı, yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi hindi dolmasının alternatifi oldu. Kebapların ününü arkadaşlarından ya da sosyal medyadan duyan çok sayıda vatandaş, yılbaşı gecesi için sipariş verdi.

Yaşar Aydın ise lokantasına üzerinde yerli otomobilin fotoğrafının da bulunduğu 'Hoş geldin 2022' yazılı pankart astı.  Aydın, bu yıl yerli otomobilin seri üretime geçmesi planlanan 2022 yılına atıfta bulunmak istediklerini belirterek, Türkiye'de o kadar güzel şeyler yapılıyor ki biz de bir yıl fazladan atlayalım, bir an önce aracımıza kavuşalım istedik dedi.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de boru kebabı ve açma kebabına ilgi gösterdiğini kaydeden Aydın, yılbaşı gecesine siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Aydın, İnsanlarımız hindiyle yılbaşını geçiriyordu ama artık boru ve açma kebabıyla kutluyorlar. Kaburga etinin zırhla çekilmesiyle elde edilen et, içi boş boruya takılarak lezzeti özel bir yemeğe dönüşüyor. Açma kebabındaysa etler çok sayıda şişin üzerinde pişiriliyor ve daha ince, çıtır oluyor.  Vatandaşlar özel olarak paketlediğimiz bu ürünleri evine götürüp mikrodalgada 1 dakikada ısıtıp, hediye ettiğimiz meşaleyle yılbaşını kutluyor diye konuştu.


Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aleyna Tilki'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım olay oldu! Takipçileri tepki gösterdi
Ünlü model Bella Hadid, saçlarını toplarken çekilmiş üstsüz videosunu paylaştı Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Hadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldı

Son Dakika Haberleri
21:57 Nişantaşı yeni yıla hazır - Son Dakika
21:56 Taksim'de yılbaşı önlemleri - Son Dakika
21:56 Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya'dan kütüphane ziyareti - Son Dakika
21:55 Ortaköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
21:49 Elazığ'da Mekke'nin Fethi programı - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 22:01:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]