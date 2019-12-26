Yılbaşında insanları zehirleyeceklerdi, jandarma yakaladı - Son Dakika

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte içki dolu damacanalar ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Bartın İl Jandarma Komutalığı ekiplerince Bartın Merkez İlçeye bağlı Gürgenpınarı Köyünde ikamet eden K.A. (60) isimli şahsın ormanlık alanda bulunan barakada sahte içki üretimi yaptığı tespit edildi.



Ormanlık alandaki barakada yapılan aramada 48 adet 19 litrelik damacana ve 2 adet 5 litrelik şişe içerisinde olmak üzere toplam 922 litre şarap, 3 adet 10 litrelik şişe içerisinde sahte içki üretiminde kullanılan maya ele geçirildi.



Sahte içkileri yılbaşı öncesinde piyasaya sürmeye hazırlandığı anlaşılan K. A. isimli şahıs yakalanırken ele geçirilen içki ve mayalara el konuldu.



K.A. hakkında 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanuna Muhalefet kapsamında tahkikata başlanıldı. - BARTIN