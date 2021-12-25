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Yılbaşında kar yağacak mı? Merak edilen soruya Meteoroji'den haritalı cevap - Son Dakika

Yılbaşında kar yağacak mı? Merak edilen soruya Meteoroji'den haritalı cevap

25.12.2021 22:58

Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporlarına göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. Yeni yıla girerken Anadolu'nun iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 1 Ocak'ta doğu kesimlerde de etkisini gösterecek. Batı kesimlerde ise kar yağışı yerine yağmur bekleniyor.

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre 26 Aralık ve 1 Ocak tarihleri arasında hava sıcaklıkları ülke genelinde artarken hafta boyunca Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olacak. Diğer kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

Yılbaşında kar yağacak mı? Merak edilen soruya Meteoroji'den haritalı yanıt

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin yayınladığı haritalara göre 2021'in son günü olan 31 Aralık'ta Anadolu'nun iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışı, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta ise yurdun doğu kesimini de etkisi altına olacak. İstanbul başta olmak üzere batı kesimlerde ise kar yağışı yerine yağmurlu bir hava bekleniyor.

Yılbaşında kar yağacak mı? Merak edilen soruya Meteoroji'den haritalı yanıt

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığının 14, Kocaeli'de 17, İzmir'de 16 derecelere çıkması tahmin ediliyor. Ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği belirtildi. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

Yılbaşında kar yağacak mı? Merak edilen soruya Meteoroji'den haritalı yanıt
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Togo Cumhuriyeti, Meteoroloji, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılbaşında kar yağacak mı? Merak edilen soruya Meteoroji'den haritalı cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşında kar yağacak mı? Merak edilen soruya Meteoroji'den haritalı cevap - Son Dakika
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