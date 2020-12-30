Yılbaşında kilo almamak için kalori kısıtlamasına "sabahtan" başlayın - Son Dakika

Yılbaşında kilo almamak için kalori kısıtlamasına "sabahtan" başlayın

30.12.2020 14:12
Yılbaşında kilo almamak için kalori kısıtlamasına

Yılbaşı sofralarının kilo vermek isteyenlerin kabusu olmaması adına 4 gün için uyarılarda bulunan Diyetisyen Dr. Zeynep Güler Yenipınar, "Yılbaşı günü kalori kısıtlamasına sabahtan başlamak en doğrusu.

Yılbaşı sofralarının kilo vermek isteyenlerin kabusu olmaması adına 4 gün için uyarılarda bulunan Diyetisyen Dr. Zeynep Güler Yenipınar, "Yılbaşı günü kalori kısıtlamasına sabahtan başlamak en doğrusu. Her gün olduğu gibi kahvaltı, öğlen yemeği ve ara öğünlerin mutlaka yapılmasına dikkat edilmeli ve öğün atlanmamalı" dedi.

Yılbaşı gecesinden başlayarak 4 Ocak Pazartesi sabahına kadar sokağa çıkma yasağı nedeniyle 4 gün tüm Türkiye evinde olacak. İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı öğretim üyesi Dr. Zeynep Güler Yenipınar, içinde yılbaşı sofralarının da olduğu bu dört gün için uyardı. Yüksek kalorili beslenme ve hareketsizliğin hızla kilo alımına neden olabileceğini ifade eden Diyetisyen Dr. Zeynep Güler Yenipınar, "Bunun için öncelikle yılbaşından önce nasıl beslenmeliyim sorusunu cevaplamak, vücudu yılbaşı sofrası ve sonraki evde kalma sürecine hazırlamak gerekir. Yılbaşına özel yemekler, kuruyemişler, tatlılar şimdiden planlanmaya başlandı. Ancak 4 gün boyunca evde kalınacağı ve günlerimizin hareketsiz geçeceği göz önüne alındığında uzmanlar beslenme için çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"YÜKSEK KALORİLİ BESLENMEYİ AKŞAMA SAKLAMAYIN"

Yeniyıl beslenmesinde yapılan en büyük hatanın sabahtan itibaren hiçbir şey yemeyip kişinin akşam saatlerinde kendine yüklenmesi olduğunu ifade eden Diyetisyen Dr. Yenipınar, şunları söyledi:

"Önerileri yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi ve sonrası olmak üzere 3 başlık altında toplamalıyız. Yeni yıla birkaç gün kala metabolizmanızı hızlandırmak ve avantaj elde etmek için günde mutlaka 2.5-3 litre su tüketin. Protein alımınızı yeterli ve dengeli bir şekilde sağlamanız metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olacaktır. Yılbaşı öncesindeki günlerde daha düşük kalorili, daha az yağ ve şeker, daha fazla taze sebze-meyve içeren bir beslenme şekli yılbaşı için güzel bir hazırlıktır. Yılbaşı günü ise kalori kısıtlamasına sabahtan başlamak en doğrusudur. Her gün olduğu gibi kahvaltı, öğlen yemeği ve ara öğünlerin mutlaka yapılmasına dikkat edilmeli ve öğün atlanmamalıdır."

"AĞIR VE ŞERBETLİ TATLILAR YERİNE MEYVE VE SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN"

Günün en önemli öğününün akşam yemeği olduğunu hatırlatan Yenipınar, uyarılarını şöyle sıraladı:

"Akşam yemeğinin mutlaka karbonhidrat-protein ve yağdan dengeli bir öğün olmasına dikkat edin. Bunun için sofranızda 4 temel besin grubuna yer vermelisiniz. (et-süt-tahıl-sebze/meyve) Kırmızı et yerine hindi-kaz-ördek-tavuk-balık tercih edin. Pişirme yöntemi olarak yağ ilave edilmeden ve ızgara-haşlama-buğulama-fırında veya yağsız tavada pişirme gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir. Yılbaşının olmazsa olmaz diye anılanı hindi dolmasıdır. Eğer bunu tercih ettiyseniz hindi düşük kolesterol bakımından sağlıkla tüketilecek bir besindir. Önerimiz pirinç yerine bulgur kullanmanız olabilir. Yine de hindinin etini daha fazla yemeyi tercih edin. Şarküteri ürünlerine sofranızda yer vermeyin. Sofranızda pilav ve makarnaya mümkün olduğunca yer vermeyin, yiyecekseniz de porsiyonu küçük tutun. Meze olarak sebze ağırlıklı, peynir ya da yoğurtla hazırlanmış az yağlı mezeleri tercih edin. Yemeklerinizi çok hızlı yemeyin. Yüksek yağ içerikli cipsler, çekirdekler, çikolatalar yerine ölçülü olmak koşuluyla sağlıklı tohumlar dediğimiz kuruyemişler, taze-kuru meyveler tüketin. Tatlı yemekten bir saat sonra tüketilmelidir. Ağır ve şerbetli tatlılar yerine meyve ve sütlü tatlılar her zaman tercihiniz olmalıdır."

YILBAŞI SONRASI NASIL BESLENMELİYİZ?

Yılbaşının ertesi günü ise güne bir bardak ılık su ile başlamanın önemli olduğuna dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı öğretim üyesi Dr. Zeynep Güler Yenipınar, "1 Ocakta kahvaltıyı brunch şeklinde yapın. Güne ara öğünlerle devam edip, akşam yemeğini erken saatlerde yiyin. Erken uyuyun. Bütün gece yediklerinizi sindirmekle uğraşarak yorulan midenizi ve bedeninizi mutlaka dinlendirin. Dışarı çıkamadığınız için ev içinde egzersizler yapın. Midenizi rahatlatmak için rezene, anason, bedenin dinlenmesi için melisa, papatya gibi bitki çaylarını tercih edin. Ayrıca en önemli şey toksinlerden arınmak için yeterli miktarda su tüketimine dikkat edin. Yılbaşı sonrasında evde kaldığınız bu günlerde sabah kahvaltısı hariç diğer öğünleri sebze ağırlıklı, çorba tarzı sulu yemeklerle geçirin. Çok tuzlu, yağlı ve kırmızı et yoğunluğu içeren gıdalardan uzak durun" önerisinde bulundu.


Yılbaşında kilo almamak için kalori kısıtlamasına sabahtan başlayın

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Zeynep Güler, Diyetisyen, Yılbaşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Yılbaşında kilo almamak için kalori kısıtlamasına 'sabahtan' başlayın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica Türk vatandaşlığına başvurdu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu 706 gündür kayıp Buse'nin babasından yürek yakan paylaşım: Sen gittin de bulamadık Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi         
14:01
2020'de en çok haber olan sosyal medya fenomenleri! Selin Ciğerci ve Danla Bilic kıyasıya yarıştı 2020'de en çok haber olan sosyal medya fenomenleri! Selin Ciğerci ve Danla Bilic kıyasıya yarıştı         
13:49
Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi Zeki Çelik, Ligue 1'de yılın en iyi 11'ine seçildi         
13:43
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada belirlenen yerler turistlere kapalı olacak Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 4 günlük kısıtlamada belirlenen yerler turistlere kapalı olacak         
13:07
Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde Yeni ekonomi yönetiminin hamleleri işe yaradı! Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde         
12:52
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu         
11:16
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 14:16:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşında kilo almamak için kalori kısıtlamasına "sabahtan" başlayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei