Yılbaşında lüks villalara talep yüzde 100 arttı - Son Dakika

Yılbaşında lüks villalara talep yüzde 100 arttı

26.01.2021 14:29
Yılbaşında lüks villalara talep yüzde 100 arttı, System.String[]

Yılbaşını evinin dışında geçirmek isteyenler, otel yerine izole lüks villaları tercih etmeye başladı. Önceki yılbaşlarına göre villalara, yüzde 100 talep artarken fiyatları da geceliği 750 ile 4 bin lira arasında değişiyor.

Yaklaşık 5 bin villanın bulunduğu Kalkan'ın yılbaşında 30 bin kişiyi ağırlayacağı bekleniyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlamalar nedeniyle bu yıl evinin dışında yılbaşını kutlamak isteyenlerin tercihi kapalı lüks villar oldu. Otellerde ve eğlence mekanlarında yılbaşı kutlaması yapamayan vatandaşın gözdesi hem tatil yapacağı hem de ailesiyle birlikte dinleneceği lüks villalar oldu. Antalya'nın 60 bin nüfuslu turizm ilçesi Kaş'da bulunan Kalkan Mahallesi korona tedbirlerinden dolayı alternatif kutlama arayışına girenlerin bu nedenle ilgi merkezi. 5 bin villanın bulunduğu Kalkan, internet sitelerinde yapılan rezervasyon sırasında özel indirimler de uygulanıyor. İzole villalar kapalı havuzlu, jakuzili, deniz manzaralı, orman manzaralı şeklinde kategorilendiriliyor.

Yılbaşı genelgesi 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları" konulu genelgeye göre, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı yapılması, eğlence ve balo düzenlenmesi yasaklandı. Otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta ve restoranlar ise sadece konaklama yapan misafirlere hizmet verebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar otel ve konaklama tesislerinde disk jokey (DJ) performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. Saat 22.00'den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.

Korana yasakları talebi yüzde 100 artırdı

Kalkan'da villa portföyü yöneticilerinden Hüseyin Gençer, yılbaşı için koronavirüs öncesine göre bu yıl yüzde 100 bir talep artışı olduğunu söyledi. Gençer "Bu yılbaşında müstakil kapalı villalar için talep patlaması yaşıyoruz. Telefonla arayanlar 'yılbaşında izole tatil yapmak' istediğini söylüyor. Daha çok kalabalık ailelerin tercih ettiği villalarımızdan ısıtmalı ve kapalı havuzlu ile iç mekan aktivitesi olanlar tercih ediliyor. Kalkan'ın yılbaşı döneminde yaklaşık 5 bin villada en az 30 bin kişiyi misafir edeceğini düşünüyoruz" dedi. Özellikle İstanbul ile Ankara'dan 5 günlük talepler aldıklarını hatırlatan Gençer, villaların günlük fiyatlarının ise 750 lira ile 4 bin lira arasında değiştiğini söyledi.  Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan kısıtlamalara villaların da uyduğunu hatırlatan Gençer, ortak kullanım alanlarında yılbaşı partisi verilmeyeceğini belirtti.

Yılbaşında lüks villalara talep yüzde 100 arttı

Koronavirüs, Antalya, Yılbaşı, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Yılbaşında lüks villalara talep yüzde 100 arttı - Son Dakika Magazin


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