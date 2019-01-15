Yılbaşında Öldürülen Afgan Gencin Katil Zanlısı Yakalandı
2 saat önce
Yılbaşında öldürülen Afgan gencin katil zanlısı yakalandı İstanbul'da öldürülen Afgan gencin katil zanlısı, polisin 2 saatlik çalışması sonucu Zeytinburnu'nda yakalandı Katil zanlısının da Afganistan uyruklu olduğu öğrenildiİSTANBUL - İstanbul'da yılbaşı gecesi öldürülen Afgan gencin katil...
Yılbaşında öldürülen Afgan gencin katil zanlısı yakalandı İstanbul
'da öldürülen Afgan gencin katil zanlısı, polisin 2 saatlik çalışması sonucu Zeytinburnu
'nda yakalandı
Katil zanlısının da Afganistan
uyruklu olduğu öğrenildi
İSTANBUL - İstanbul'da yılbaşı gecesi öldürülen Afgan gencin katil zanlısı Zeytinburnu'nda yakalandı. Zanlının da Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, yılbaşı gecesi saat 01.25 sıralarında Zeytinburnu Nuri Ziya Paşa Mahallesi'nde Afganistan uyruklu Şuayb S., tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmış, Afgan genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Cinayetin ardından çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, cinayeti gerçekleştirdiği iddia edilen Afganistan uyruklu 25 yaşındaki S.H.'nin peşine düştü. Katil zanlısı olarak aranan Afganistan uyruklu şüpheli, ilçe polisinin 2 saatlik çalışmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Katil zanlısı H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
Otomobilin Önüne Düşen Yaşlı Adamın, Ölümden Döndüğü Anlar Kameraya Yansıdı
İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü
Lüks Sitenin Bahçesinde Sır Ölüm