Yılbaşında ölümle sonuçlanan 'görüntülü uyuşturucu pazarlığına' 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşında ölümle sonuçlanan 'görüntülü uyuşturucu pazarlığına' 2 tutuklama - Son Dakika

Yılbaşında ölümle sonuçlanan 'görüntülü uyuşturucu pazarlığına' 2 tutuklama

6 saat önce

Zeytinburnu'nda yılbaşı gecesi aldığı uyuşturucunun ardından hayatının kaybeden gence uyuşturucu satan şahıs ile arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yılbaşında ölümle sonuçlanan 'görüntülü uyuşturucu pazarlığına' 2 tutuklama, System.String[]

Zeytinburnu'nda yılbaşı gecesi aldığı uyuşturucunun ardından hayatının kaybeden gence uyuşturucu satan şahıs ile arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Zeytinburnu Sümer Mahallesi Şehit Er Yavuz Bahar Sokak'ta bulunan bir tekstil mağazasında, yılbaşı gecesi Emrullah Orhan (26), Hüseyin S. (26) ve Emre D. (26) uyuşturucu madde almak için satıcılarla iletişime geçmiş, torbacı diye tabir edilen satıcı Şehmus Ç. ile telefonla görüntülü konuşarak pazarlık yapmıştı. Görüntülü sohbetin ardından mağazaya gelen uyuşturucu satıcısı Şehmus Ç., mağazaya gelerek uyuşturucuları teslim edip olay yerinden ayrılmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Emrullah Orhan uyuşturucudan dolayı hayatını kaybetmişti. Emniyet birimleri yaşanan olayın ardından yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu satıcı Şehmus Ç. ile hayatını kaybeden şahsın arkadaşı Emre D. gözaltına almıştı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Sümer Mahallesi, Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:11 Kaynak: İHA
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