'Yılbaşında paketli ve etiketli hindi eti tercih edilmeli' - Son Dakika

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yılbaşı sofralarının vazgeçilmez yemeği hindiyi tüketecek olanları uyararak, "Paketli ve etiketli hindi eti tercih edilmeli. Ortam sıcaklığına maruz kalmış açıkta kalan hindi etleri, besin zehirlenmelerine sebep olabilir" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yılbaşı yemeği için hindi satın alacak vatandaşları uyardı. Pazaryerlerinde açık tezgahlarda satılan hindi etinin zehirlenmelere neden olabileceğine dikkat çeken Toprak, "Hindi, önemli bir besin kaynağı. Yılbaşı öncesi hindi alacak olan kişiler, mümkün olduğunca tanıdıkları kasaplardan alışveriş yapmalıdır. Tavuk, balık gibi hindi eti de ortalama 4 derecede saklanmalıdır. Soğuk zincire dikkat edilmelidir. Açık havada, üstü açık bir şekilde satılan ve ortam sıcaklığına maruz bırakılan ürünler, kesinlikle satın alınmamalıdır. Özellikle alışverişe çıkıldığında en son hindi, tavuk gibi ürünlerin alınması gerekir. Eve gider gitmez bu ürünler, dolaba konulmalıdır. Ortamda bulunan bakteriler açık tezgahlarda satılan hindi ve diğer etlerin üzerine üremeye maruz kalır. Bu bakteriler, hızlı ürer ve tüketen kişiler de besin zehirlenmesi yaşanabilir" dedi.

Etiketli ürünlerin, tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Toprak, "Mümkün olduğunca ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Paketli ürünlerin üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vermiş olduğu işletme kaydı ile onay numarasına dikkat edilmelidir" diye konuştu.

Kasap İbrahim Bedir, yılbaşı öncesinde hindi satışlarında artış olduğunu belirterek, "Tavuğun kilosu 13 TL, hindinin kilosu ise 28 TL. Bir hindi ortalama 130- 140 TL tutuyor. Hindiyi pahalı bulan veya tüketmek istemeyen kişilerin en iyi alternatifi tavuk eti oluyor" dedi.