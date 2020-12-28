Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira - Son Dakika

KORONAVİRÜS kısıtlaması nedeniyle otel ya da lüks mekanlardaki özel programların yapılmayacağı yılbaşını çekirdek aile olarak kutlamak isteyenlerce 'pijama, terlik, televizyon' diye adlandırılan, evde yeni yıl eğlencesi hazırlığı başladı. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası', sonrasında televizyon karşısında kuruyemiş ile meyve atıştırmalığı için en az 200 TL harcaması gerekiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında otel, restoran ve lüks mekanlardaki eğlenceye yönelik kısıtlamalardan dolayı yeni yıla evde 'merhaba' diyecekleri alışveriş telaşı başladı. Bu yıl kalabalık eğlencelerin yapılmayacağı yılbaşı akşamını evde çekirdek aile olarak kutlayacaklar, sayılı günler kala hazırlıklara hız verdi. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve düşük fiyatlı bir tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası' için yaklaşık 150 lira harcaması gerekiyor. Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında atıştırmalık kuruyemiş ve meyve, maliyeti artırıyor.

TELEVİZYON KARŞISINDA YILBAŞI HAZIRLIĞIYılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' diye adlandırılan, evde yeni yıl kutlamasının bedeli cep yakıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 40 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 90 liraya çıkıyor. Yeni yıla girerken 1'er kilogram ayva, elma, armut, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda ise en az 15 lira harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet daha da yukarı çıkıyor.SICAK AİLE SOFRASININ OLMAZSA OLMAZIYeni yıla evde gireceklerin hazırlık için alışveriş yaptığı Antalya 'da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları şöyle: Kestane 30, ay çekirdeği 25, kabak çekirdeği 60, mısır kavurga 20, fıstık 35, Antep fıstığı 100, fındık 80, leblebi 20, badem 90, kaju 120, ceviz içi 80 lira. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları da şu şekilde: Portakal 4, mandalina 3, ayva 3, elma 3, çilek 20, armut 4, muz 9, ananas 10, nar 5 lira.BOL ÇEŞİTLİ SOFRA 300 İLA 700 LİRAYeni yılı evinde kutlayacak 4 kişilik ailenin yaklaşık 200 lira harcama yapması kaçınılmazken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 300 ila 700 TL arasında değişiyor. Pazarda kuruyemiş tezgahı sahibi Engin Sarı , yılbaşı akşamı için alışveriş yapanların sayısındaki artışın satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Yeni yılı ailesiyle evde karşılamak isteyenlerin kuruyemiş tüketimine önem verdiğini vurgulayan Sarı, "Koronavirüs nedeniyle insanlar yılbaşını evde geçireceği için satışlarımız yoğun. Genelde karışık çerez satılıyor. Leblebi, fıstık, çekirdek satışı fazla. Geçen seneye göre fiyatlar arttı. Müşterilerimiz 200 liradan 500 liraya kadar alışveriş yapıyor" dedi.PAZARDA ALIŞVERİŞ

Pazarda yılbaşı sofrası için alışveriş yapanlardan Arzu Savaş, "Her sene evde yılbaşı kutluyoruz. Dışarıda kutlama sevmiyoruz. Aile olarak evde kutlamayı, çocuklarla vakit geçirmeyi seviyoruz" dedi. Leyla Gönül de "Pazarı gezdim. Pahalı ama yılbaşını eğlenceli geçirmek için bütçe ayırdım. Alışveriş yapıyorum. Karışık çerez, çekirdek satın aldım. Yılbaşını evde geçireceğiz ve aile olarak kutlayacağız" diye konuştu.