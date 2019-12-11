Yılbaşında piyasaya süreceklerdi; sahte içki operasyonu kamerada  -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşında piyasaya süreceklerdi; sahte içki operasyonu kamerada  -2 - Son Dakika

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi; sahte içki operasyonu kamerada  -2

7 saat önce

ESENLER ve Zeytinburnu'nda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce litre sahte içki ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi; sahte içki operasyonu kamerada  -2, System.String[]

ESENLER ve Zeytinburnu'nda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yüzlerce litre sahte içki ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Esenler ve Zeytinburnu'nda bulunan 2 deponun sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri sahte içki imalathanelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin tamamlanmasının ardından ekipler 9 Aralık pazartesi günü Esenler ve Zeytinburnu'nda bulunan sahte içki imalathanelerine operasyon düzenledi. Operasyonda 577 dolu içki şişesi, 660 litre doluma hazır içki, 199 boş içki şişesi, 500 içki şişesi kapağı ve 4800 adet şişelerin üzerine yapıştırmak için etiket ele geçirildi. Şüphelilerin kullanılmış orijinal içki şişelerini toplayıp sahte içkiyle doldurduktan sonra piyasaya sürdükleri belirlendi. İmalathanede dolu olarak satışa hazır bekletilen içkilerin ise yılbaşında eğlence mekanlarına satılacağı öğrenildi. Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheliden biri yakalanarak gözaltına alınırken ikinci şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Zeytinburnu, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi
İstanbul'da "gaybubet evi" operasyonu: 22 gözaltı Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı

Son Dakika Haberleri
19:11 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı - Son Dakika
19:10 Kayseri'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
19:06 İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI - Son Dakika
19:05 Tahran'daki Türk öğretmenler "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:11:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşında piyasaya süreceklerdi; sahte içki operasyonu kamerada  -2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]