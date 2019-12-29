Yılbaşında piyasaya sürecekleri sahte içkileri toprağa gömdüler - Son Dakika
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Yılbaşında piyasaya sürecekleri sahte içkileri toprağa gömdüler

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çoğu toprağa gömülü 3 bin 250 litre sahte şarap ve bin 115 litre sahte rakı ele geçirildi.

Yılbaşında piyasaya sürecekleri sahte içkileri toprağa gömdüler, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çoğu toprağa gömülü 3 bin 250 litre sahte şarap ve bin 115 litre sahte rakı ele geçirildi.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri, Bağcılar, Kabazlı, Mersindere, Beylikli, Kapancı ve Çukuroba mahallelerinde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, Salihli Sulh Ceza Hakimliği kararı ile 14 ikamet, eklenti ve depolarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 bin 250 litre sahte şarap ve bin 115 litre sahte rakı olmak üzere toplam 4 bin 365 litre kaçak içki, içki üretiminde kullanılan 10 adet damıtma düzeneği, 3 kilo anason ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 14 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Ele geçirilen kaçak içkilerin ise yed-i emin olarak Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği açıklandı. - MANİSA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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