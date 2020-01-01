Yılbaşında sahte ve kaçak içkiye geçit verilmedi - Son Dakika

Adana polisi yılbaşı boyunca belirlenen adreslere operasyon yaparak 581 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri yılbaşı sebebiyle alkollü içki kullanımının artacağı ve piyasadaki talebi suç örgütlerinin fırsata çevirerek merdiven altı sağlığa zararlı alkollü içkileri piyasaya süreceğini değerlendirerek sabaha kadar belirlenen adreslere baskınlar yaptı.



Polisin 120 ayrı adrese ve seyyar tezgahlara yaptığı baskında, 581 şişe sahte ve kaçak içki, 4 bin 500 paket kaçak sigara, 3 bin 650 cinsel ürün, 18 elektronik sigara, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.



Operasyonlarda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca ruhsatı olmayan 6 ayrı iş yerine vergi dairesi idari işlem başlattı. - ADANA