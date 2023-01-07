YILBAŞINDA SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN DEAŞ'LILAR ARAÇLARINA ATEŞ EDİLEREK YAKALANDI - Son Dakika
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YILBAŞINDA SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN DEAŞ'LILAR ARAÇLARINA ATEŞ EDİLEREK YAKALANDI

07.01.2023 16:29

İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonunda 'Abu Maymuna' kod adlı Tacikistan uyruklu K.Z.I. ve yanındaki Özbekistan uyruklu A.M. gözaltına alındı.

İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonunda 'Abu Maymuna' kod adlı Tacikistan uyruklu K.Z.I. ve yanındaki Özbekistan uyruklu A.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün Afganistan yapılanması ile bağlantılı ve el yapımı patlayıcı uzmanı 'Abu Maymuna' kod adlı Tacikistan uyruklu K.Z.I.'nın sosyal medya paylaşımlarını tespit etti.

K.Z.I. ile Özbekistan uyruklu A.M.'nin eğlence mekanı saldırısı planı yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri çalışmalarının devamında 31 Aralık Cumartesi günü Başakşehir'de şüphelileri takibe aldı. Polisi gören şüpheliler kaçmaya çalışırken, takip sonucu kullandıkları araçlarına ateş edilerek yakalandı. Araç içerisinde bulunan ve yılbaşı günü eğlence mekarına eylem hazırlığında olduğu anlaşılan K.Z.I. ve A.M. gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.Z.I. geçtiğimiz çarşamba günü tutuklandı. A.M. ise adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Tacikistan, Tragger, Güncel, Son Dakika

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