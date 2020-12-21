Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde otel ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek.
21.12.2020 18:27
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde otel ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek.
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde otel ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek.
Müzik, İcra, Otel, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde otel ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dahil canlı müzik icra edilmeyecek. - Son Dakika
Son Dakika 2,5 aylık eşi tarafından darbedilen 17 yaşındaki genç kız: Korktuğum için evden çıkamıyorum Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Koronavirüs tedbirlerine rağmen 10 bin kişilik düğün yaptılar Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01