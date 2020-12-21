Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde saat 22.00'den itibaren otellerdeki restoran, lokanta ve diğer salonlarda kayıt... - Son Dakika

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde saat 22.00'den itibaren otellerdeki restoran, lokanta ve diğer salonlarda kayıt...
21.12.2020 18:29
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde saat 22.00'den itibaren otellerdeki restoran, lokanta ve diğer salonlarda kayıt dinletilmesi de dahil hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.
Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde saat 22.00'den itibaren otellerdeki restoran, lokanta ve diğer salonlarda kayıt dinletilmesi de dahil hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmeyecek.
Müzik, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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