Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı - Son Dakika

Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı

23.12.2020 08:12
Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı, System.String[]

Koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşı eğlencelerine karşı tedbirler alınırken, vatandaşlar 4 günlük kısıtlamayı tatil olarak değerlendirmenin yollarını aradı. Yasağı delmek için farklı yöntemlere başvurulurken, kiralık villalara talep arttı. Günlük kira bedeli 600 TL ile 4 bin TL arasında değişen villalarda neredeyse boş yer kalmadı.

Çin'den 1 yıl önce yayılan ve mutasyona uğrayan koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ciddi kısıtlamalara gidildi. Bunlardan en önemlisi sokağa çıkma kısıtlaması olurken, alınan karar kapsamında vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözlemlendi.

Yaşanan düşüşlerin ardından sıkı mücadelenin bir süre daha böyle devam etmesi bekleniyor. Ancak vatandaşlar ise yılbaşında alınan kısıtlama kararını delmenin çeşitli yollarını aramaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA DA TALEP PATLAMASI VAR

Hürriyet'in haberine göre özellikle tatil beldelerinde villa ve müstakil evlere yoğun ilgi var. Bu durumun İstanbul'da da aynı olduğu aktarıldı. İnternet üzerinde verilen ilanlar tek tek aranırken, yılbaşı dönemi için kiralık villa kalmadığı bilgisi verildi.

Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı

4 GÜNLÜK KİRALAMA YAPILIYOR

Kalan villaların sayısı az olduğundan dolayı ise fiyatta artış olduğu belirtildi. Villaların günlük kiralama ücreti büyüklüklerine göre değişmekle birlikte, 600 TL'den başlıyor, 4 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması da göz önüne alındığı zaman 4 günlük kiralama yapmak gerekiyor.

DANSÇI, DANSÖZ VE DJ HİZMETİ

Öte yandan ilan veren bazı kişiler istek doğrultusunda dansçı, dansöz ve DJ hizmeti de sunabileceklerini belirtti. Bu ekstraların fiyatının da 600 ila 1500 lira arasında olduğu aktarıldı.

Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı

"BAHÇEDE MÜZİK YASAK, EVİN İÇİNDE BİR ŞEY DİYEMEYİZ"

Haberde konuşulan bir ilan sahibinin de ifadelerine yer verildi. Şahıs yaptığı açıklamada, "Günlük kiralama bedeli 2 bin 500 TL. 4 günlük ücret ise 10 bin TL. Yeme-içme size ait. Bahçede müzik yayını yapmak kesinlikle yasak. Ancak evin içinde müziğe bir şey diyemeyiz. Bu şartlar size uygunsa 7-8 kişiye villamı kiralayabilirim. Kendi villam olduğu için daha önceden kiralayacak kişiyi de görmem gerekiyor" dedi.

Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı
Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Lirası, Türkiye, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol: Elektrik ve doğalgaz faturaları düşecek Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Malatya'da kaybolan 8 kız bulundu Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi
Mutasyona uğrayan koronavirüs, yeni tedbirler getirecek mi? Bilim Kurulu bugün toplanıyor Mutasyona uğrayan koronavirüs, yeni tedbirler getirecek mi? Bilim Kurulu bugün toplanıyor         
08:12
MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu         
07:36
Kısa çalışma ödeneği 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı Kısa çalışma ödeneği 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı         
04:19
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım         
00:38
Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti         
23:26
'2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' açıklandı! Listede bir Türk yapımı da var '2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' açıklandı! Listede bir Türk yapımı da var         
23:11
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi         
19:15
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in komisyona sunduğu rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in komisyona sunduğu rakam         
13:38
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 08:22:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşında yasağı delmenin yeni yolu! Kiralık villalara talep arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei