Son Dakika Haberleri: Yılbaşında Yola Çıkacaklara Araç Bakımı Uyarısı

Yılbaşında Yola Çıkacaklara Araç Bakımı Uyarısı

14 dakika önce

Kışın araç bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden ve yılbaşında yola çıkacaklara tavsiyelerde bulunan elektrik ustası Üzeyir Tosun, soğuk ve sıcak havalarda buji kabloları çatlama yapabileceğini, bunların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yılbaşında Yola Çıkacaklara Araç Bakımı Uyarısı, System.String[]
Kışın araç bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden ve yılbaşında yola çıkacaklara tavsiyelerde bulunan elektrik ustası Üzeyir Tosun, soğuk ve sıcak havalarda buji kabloları çatlama yapabileceğini, bunların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Araçlarda ateşleme sistemi, kışın soğuk havalarda ve özellikle yağmurlu havalarda geç çalışması ya da hiç çalışmamasına neden oluyor. 35 yıldır bu meslekle uğraşan oto elektrik ustası Üzeyir Tosun, benzinli araçlar için ateşleme sistemine öncelikle dikkat edilmesi gerektiğini belirterek tavsiyelerde bulundu. Yılbaşı öncesi yola çıkacakların araç bakımlarını yaptırması gerektiğini ifade eden Tosun, "Bujiler; buji kabloları, distribütör kapağı mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Bujiler ve buji kabloları 10 bin kilometrede değişmesi gerekebilir. Çok soğuk ve çok sıcak havalar buji kabloları çatlama yapabilir. Bu nedenle buji kabloları her yıl kontrol edilmelidir. Ateşleme sisteminde medyana gelen en küçük arıza nedeniyle araç çalışmaz" dedi.

Eski model araçlarda su birikintilerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Tosun, "Aşırı yağışlarda yavaş gitmeye özen gösterin. Eski model benzinli araçlarda yağmurlu havada distribütör üzerine bulaşık eldiveni geçirmek bir nebze olsun katkıda bulunur" diye uyardı.

Yolda kalmamak için bunlara dikkat

Belli bir süreden sonra gaz valflerinin gaz vermekte zorlandığını vurgulayan Tosun, "Role taktığımızda, gazı daha fazla püskürtmesini sağlayarak aracın daha çabuk çalışmasını ve yakıtta tasarruf sağlayacak. Antifiriz olmazsa olmaz kışın mı koyulması gerekir; fakat yazında faydası var. Faydası; motor silindir kapağındaki su kanalları antifiriz olduğu sürece daha rahat çalışır. Bu da aracınızın yazın hararet yapmasını engeller. Kışında aracınızın özellikle tüplü araçların gaz kafasının donmamasını sağlar. Silecek süpürgeleri yazın sıcak havada deforme olduğu için kontrol edilmeli fıskiye deposunun da saf su ya da cam suyu ile doldurulması gerekir. Yolda kalan araçlar genelde distribütör kapaklarında gözle görülmeyen çatlaklar nedeniyle nem yaptığı için araç yağmurlu havalarda genelde yolda kalır. Distribütör kapaklarının değişmesi gerekir. Yolda kalan araçlar da bir diğer seçenekte distribütör içinde yer alan tevzi makarasından da kaynaklanabiliyor. Aküler de kış aylarında soğuk havalarda sertleşme tabir edilen olay yaşanır. Bunun için akünün belli zamanlarda şarjının ölçülmesi gerekir özellikle uzun süre çalışmayan araçlarda şarjın kontrol edilmesi gerekir" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:57 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Araç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik, Doğal Gaz ve Su Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Yeniden Belirlendi Otellerde Boş Yer Kalmadı! Yılbaşında Kuşadası'na Turist Yağacak

Elektrik ve Su Abonelikleri 1 Ocak'tan İtibaren e-Devlet'ten Yapılabilecek Sağanak Sonrası Su Birikintisine Girip, Olta Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:11:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılbaşında Yola Çıkacaklara Araç Bakımı Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]