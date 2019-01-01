Son Dakika Haberleri: Yılbaşında Yunanistan'a İlgi Yok

Yılbaşında Yunanistan'a İlgi Yok

1 saat önce

Türkiye'nin en batısındaki sınır kapısı olarak nitelendirilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, her yılbaşı alışılageldik uzun kuyruklar bu yılbaşında yaşanmadı.

Yılbaşında Yunanistan'a İlgi Yok, System.String[]
Türkiye'nin en batısındaki sınır kapısı olarak nitelendirilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, her yılbaşı alışılageldik uzun kuyruklar bu yılbaşında yaşanmadı.

Her yılbaşında binlerce insanın yılbaşı tatilini ekonomik olması ve egzotik doğası nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler bu yıl Midilli'yi tercih etmedi.

Bu yılbaşında Ayvalık-Midilli arasında çalışan yolcu feribotlarıyla yaklaşık 150 kişinin deniz hudut kapısından Midilli'ye geçtiği öğrenildi.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Yaşasın Jale Turizm Acentesi yetkilisi Ahmet Jale döviz kurlarının yüksekliğinin ortaya bu tablonun çıkmasının en önemli sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

Bu nedenle Türk tatilcilerin Yunan adaları yerine Anadolu'nun dört bir yanındaki tatil beldelerini tercih ettiğini kaydeden Ahmet Jale, "Bunun yanı sıra da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olması da ayrıca bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bunlarla birlikte hafta sonu ile yılın ilk gününe ait tatilin hafta başındaki Pazartesi günü ile birleştirilmemesi de bu sebeplerden biri olduğunu düşünüyorum."dedi.

Ayvalıklı tatilci Ahmet Sakallı ise yılbaşını Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmelerinin sebebini Türkiye'de tatil yapılacak yerlerin yoğun bir rezervasyon alıp, dolu olması nedeniyle Midilli'yi tercih ettiklerini söyleyerek, "Bir de ekonomik kriz olduğunu söylüyorlar. Kriz olsaydı tatil yerleri bu kadar yoğun olmazdı." diye konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

Türkiye, Balıkesir, Ayvalık, Yunanistan, Ekonomi
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